https://ria.ru/20241208/spiker-1987975024.html

Спикер парламента Южной Кореи призвал приостановить полномочия президента

Спикер парламента Южной Кореи призвал приостановить полномочия президента - РИА Новости, 08.12.2024

Спикер парламента Южной Кореи призвал приостановить полномочия президента

Спикер парламента Южной Кореи У Вон Си заявил об антиконституционности передачи функций президента правящей партии и премьеру и призвал их провести переговоры с РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T09:52

2024-12-08T09:52

2024-12-08T16:26

в мире

южная корея

обстановка в южной корее

https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113124/44/1131244434_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_172685d5cd6b2e696b1a0f33e65edef9.jpg

СЕУЛ, 8 дек — РИА Новости. Спикер парламента Южной Кореи У Вон Си заявил об антиконституционности передачи функций президента правящей партии и премьеру и призвал их провести переговоры с оппозицией о немедленной приостановке главой государства своих обязанностей, сообщило агентство Ренхап. "Заявления премьер-министра и правящей партии о том, что они будут вместе исполнять обязанности президента, которыми их никогда не наделяли, является очевидным нарушением конституции. <...> Предлагаю правящей партии и оппозиции провести переговоры, чтобы немедленно приостановить исполнение президентом своих обязанностей и разрешить нынешнее нестабильное положение в государстве", — сказал он.Заявление председателя Национального собрания прозвучало после оглашения лидером правящей партии "Гражданская сила" Хан Дон Хуном и премьер-министром страны Хан Док Су совместного заявления, в котором они обязались обеспечить порядок в процессе досрочной отставки президента Юн Сок Ёля и заявили, что до этого глава государства не будет участвовать в управлении страной, включая вопросы внешней политики.У Вон Си в ответ на это заявил, что "власть не лежит в кармане у президента и передача полномочий не может осуществляться по желанию президента". Он отметил, что полномочия главы государства были даны ему гражданами, поэтому и их передача должна осуществляться в соответствии с конституцией и основываться на принципе, что носителем суверенитета Республики Корея является ее народ.Спикер южнокорейского парламента также отметил, что правящая партия накануне уклонилась от участия в голосовании по импичменту президенту, из-за чего решение не приняли в силу отсутствия кворума. Он указал, что это была "конституционная процедура, призванная привлечь к конституционной ответственности за антиконституционное чрезвычайное военное положение". Спикер назвал попытки "Гражданской силы" убедить южнокорейских граждан в справедливости своих действий "крайне надменным игнорированием конституции и суверенитета народа".При этом, как передает агентство Ренхап, прокуратура Южной Кореи начала расследование выдвинутых против президента Юн Сок Ёля обвинений в государственной измене и злоупотреблении властью.Национальное собрание Республики Корея 7 декабря не смогло набрать нужного количества голосов для импичмента президенту Юн Сок Ёлю: за отрешение президента от должности проголосовали 195 депутатов при необходимых 200. Голосование проходило при отсутствии большинства представителей правящей партии "Гражданская сила", контролирующей в парламенте 108 мест. Депутаты покинули зал после отрицательного голосования по законопроекту о проведении спецрасследования в отношении супруги президента Ким Гон Хи. Для голосования остался лишь один депутат от "Гражданской силы", к нему впоследствии присоединились еще двое.Перед этим представители оппозиционных партий подготовили и внесли в парламент резолюцию об импичменте президенту, обвинив его в попытке насильственного захвата власти и превышении должностных полномочий из-за введения военного положения без должных оснований и с нарушениями законодательства. Еще до начала голосования оппозиционеры заявили, что если представители правящей партии не поддержат импичмент, они сразу же инициируют новое голосование. Одиннадцатого декабря планируется открытие внеочередной сессии парламента, на которой вновь представят проект импичмента, голосование по нему должно пройти в течение 72 часов.

https://ria.ru/20241208/koreya-1987956181.html

https://ria.ru/20241207/kndr-1987906283.html

https://ria.ru/20241207/koreya-1987906615.html

южная корея

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, южная корея, обстановка в южной корее