https://ria.ru/20241208/soros-1987969703.html

Журналистка ответила на высказывание Сороса о России и Украине

Журналистка ответила на высказывание Сороса о России и Украине - РИА Новости, 08.12.2024

Журналистка ответила на высказывание Сороса о России и Украине

Украинская журналистка Диана Панченко в соцсети Х возмутилась из-за высказывания миллиардера Александра Сороса о роли украинского населения в конфликте и целях... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T09:14

2024-12-08T09:14

2024-12-08T09:51

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Украинская журналистка Диана Панченко в соцсети Х возмутилась из-за высказывания миллиардера Александра Сороса о роли украинского населения в конфликте и целях России.Александр Сорос заявил, что Россия начала СВО, чтобы улучшить свою демографию, повысив процент славянского населения, и в будущем иметь возможность отправить украинцев в свои резервные войска."В данный момент украинцы используются как армия, которая должна сражаться с русскими за интересы совершенно других стран", — резко ответила Панченко.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Также президент отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности страны. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала СВО.

https://ria.ru/20241207/svo-1987874631.html

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в мире, россия, украина, александр сорос, нато