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Журналистка ответила на высказывание Сороса о России и Украине - РИА Новости, 08.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:14 08.12.2024 (обновлено: 09:51 08.12.2024)
https://ria.ru/20241208/soros-1987969703.html
Журналистка ответила на высказывание Сороса о России и Украине
Журналистка ответила на высказывание Сороса о России и Украине - РИА Новости, 08.12.2024
Журналистка ответила на высказывание Сороса о России и Украине
Украинская журналистка Диана Панченко в соцсети Х возмутилась из-за высказывания миллиардера Александра Сороса о роли украинского населения в конфликте и целях... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T09:14
2024-12-08T09:51
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
александр сорос
нато
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Украинская журналистка Диана Панченко в соцсети Х возмутилась из-за высказывания миллиардера Александра Сороса о роли украинского населения в конфликте и целях России.Александр Сорос заявил, что Россия начала СВО, чтобы улучшить свою демографию, повысив процент славянского населения, и в будущем иметь возможность отправить украинцев в свои резервные войска."В данный момент украинцы используются как армия, которая должна сражаться с русскими за интересы совершенно других стран", — резко ответила Панченко.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Также президент отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности страны. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала СВО.
https://ria.ru/20241207/svo-1987874631.html
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в мире, россия, украина, александр сорос, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Александр Сорос, НАТО
Журналистка ответила на высказывание Сороса о России и Украине

Журналистка Панченко: украинцы сражаются с Россией за интересы других стран

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Украинская журналистка Диана Панченко в соцсети Х возмутилась из-за высказывания миллиардера Александра Сороса о роли украинского населения в конфликте и целях России.
Александр Сорос заявил, что Россия начала СВО, чтобы улучшить свою демографию, повысив процент славянского населения, и в будущем иметь возможность отправить украинцев в свои резервные войска.
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"В данный момент украинцы используются как армия, которая должна сражаться с русскими за интересы совершенно других стран", — резко ответила Панченко.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Также президент отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности страны. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала СВО.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаАлександр СоросНАТО
 
 
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