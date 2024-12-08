Журналистка ответила на высказывание Сороса о России и Украине
Журналистка Панченко: украинцы сражаются с Россией за интересы других стран
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Украинская журналистка Диана Панченко в соцсети Х возмутилась из-за высказывания миллиардера Александра Сороса о роли украинского населения в конфликте и целях России.
Александр Сорос заявил, что Россия начала СВО, чтобы улучшить свою демографию, повысив процент славянского населения, и в будущем иметь возможность отправить украинцев в свои резервные войска.
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"В данный момент украинцы используются как армия, которая должна сражаться с русскими за интересы совершенно других стран", — резко ответила Панченко.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Также президент отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности страны. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала СВО.