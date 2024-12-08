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Синоптик рассказал о последствиях мощной вспышки на Солнце - РИА Новости, 08.12.2024
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21:33 08.12.2024
https://ria.ru/20241208/solntse-1988050629.html
Синоптик рассказал о последствиях мощной вспышки на Солнце
Синоптик рассказал о последствиях мощной вспышки на Солнце - РИА Новости, 08.12.2024
Синоптик рассказал о последствиях мощной вспышки на Солнце
Сильная вспышка максимально возможного класса Х2.2. произошла на Солнце около полудня в воскресенье, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T21:33
2024-12-08T21:33
космос - риа наука
земля
михаил леус
вспышки на солнце
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Сильная вспышка максимально возможного класса Х2.2. произошла на Солнце около полудня в воскресенье, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня, примерно в полдень по московскому времени, на Солнце произошла сильная вспышка максимально возможного класса Х2.2. Её пик пришёлся на 12 часов 06 минут, а продолжительность составила всего 20 минут. Генератором данной вспышки стала группа солнечных пятен №3912, находящаяся в настоящее время на правой стороне Солнца, на удалении около 50 градусов от линии Солнце-Земля", - написал Леус в своем Telegram-канале. Он уточнил, что вспышку сопровождал небольшой выброс корональной массы, но он не заденет Землю. "Активность группы солнечных пятен №3912 невысока, так что усиления вспышечной активности там специалисты не ждут и рассматривают данное событие как единичное", - добавил синоптик.
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космос - риа наука, земля, михаил леус, вспышки на солнце
Космос - РИА Наука, Земля, Михаил Леус, вспышки на Солнце
Синоптик рассказал о последствиях мощной вспышки на Солнце

Синоптик Леус: специалисты не ожидают усиления вспышечной активности Солнца

© NASA / SDOКорональная дыра на Солнце в виде длинноногой птицы
Корональная дыра на Солнце в виде длинноногой птицы - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© NASA / SDO
Корональная дыра на Солнце в виде длинноногой птицы. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Сильная вспышка максимально возможного класса Х2.2. произошла на Солнце около полудня в воскресенье, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
«
"Сегодня, примерно в полдень по московскому времени, на Солнце произошла сильная вспышка максимально возможного класса Х2.2. Её пик пришёлся на 12 часов 06 минут, а продолжительность составила всего 20 минут. Генератором данной вспышки стала группа солнечных пятен №3912, находящаяся в настоящее время на правой стороне Солнца, на удалении около 50 градусов от линии Солнце-Земля", - написал Леус в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что вспышку сопровождал небольшой выброс корональной массы, но он не заденет Землю.
«
"Активность группы солнечных пятен №3912 невысока, так что усиления вспышечной активности там специалисты не ждут и рассматривают данное событие как единичное", - добавил синоптик.
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Космос - РИА НаукаЗемляМихаил Леусвспышки на Солнце
 
 
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