https://ria.ru/20241208/solntse-1988050629.html

Синоптик рассказал о последствиях мощной вспышки на Солнце

Синоптик рассказал о последствиях мощной вспышки на Солнце - РИА Новости, 08.12.2024

Синоптик рассказал о последствиях мощной вспышки на Солнце

Сильная вспышка максимально возможного класса Х2.2. произошла на Солнце около полудня в воскресенье, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T21:33

2024-12-08T21:33

2024-12-08T21:33

космос - риа наука

земля

михаил леус

вспышки на солнце

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Сильная вспышка максимально возможного класса Х2.2. произошла на Солнце около полудня в воскресенье, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня, примерно в полдень по московскому времени, на Солнце произошла сильная вспышка максимально возможного класса Х2.2. Её пик пришёлся на 12 часов 06 минут, а продолжительность составила всего 20 минут. Генератором данной вспышки стала группа солнечных пятен №3912, находящаяся в настоящее время на правой стороне Солнца, на удалении около 50 градусов от линии Солнце-Земля", - написал Леус в своем Telegram-канале. Он уточнил, что вспышку сопровождал небольшой выброс корональной массы, но он не заденет Землю. "Активность группы солнечных пятен №3912 невысока, так что усиления вспышечной активности там специалисты не ждут и рассматривают данное событие как единичное", - добавил синоптик.

https://ria.ru/20241208/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html

земля

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

космос - риа наука, земля, михаил леус, вспышки на солнце