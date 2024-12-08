https://ria.ru/20241208/sk-1987952645.html
СК за девять месяцев направил в суд девять тысяч дел о коррупции
СК за девять месяцев направил в суд девять тысяч дел о коррупции - РИА Новости, 08.12.2024
СК за девять месяцев направил в суд девять тысяч дел о коррупции
Следователи СК РФ за девять месяцев 2024 года направили в суд 9 тысяч уголовных дел о коррупционных преступлениях - на 14,4% больше, чем за аналогичный период... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T02:41
2024-12-08T02:41
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москва
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александр бастрыкин
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Следователи СК РФ за девять месяцев 2024 года направили в суд 9 тысяч уголовных дел о коррупционных преступлениях - на 14,4% больше, чем за аналогичный период 2023 года, рассказал в интервью РИА Новости председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. "За девять месяцев этого (2024 - ред.) года в суд направлено 9 тысяч уголовных дел о коррупционных преступлениях в отношении 10 тысяч обвиняемых, что на 14,4% больше аналогичного периода прошлого (2023 - ред.) года", - сказал он. По словам главы СК РФ, половина этих дел о взяточничестве, 13% - о мошенничестве, 5% - о присвоении и растрате. Среди их фигурантов – 380 лиц особого правового статуса, в том числе 14 судей, 70 адвокатов, 94 депутата органов местного самоуправления. Бастрыкин добавил, что наибольшее количество уголовных дел расследовано в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Волгоградской области, а также в Татарстане. Он также отметил, что следователи СК усиленно противодействовали в 2024 году организованным формам коррупции. "В текущем году направлено в суд 163 дела в отношении организованных групп и преступных сообществ по обвинению 429 лиц (в аналогичном периоде прошлого года – 118 дел в отношении 371 лица)", - заключил председатель СК РФ. Девятого декабря установлен Международный день борьбы с коррупцией, в ходе которого государства ООН информируют общественность о принятых мерах в этой области.
https://ria.ru/20241113/khischenie-1983508304.html
https://ria.ru/20241206/svo-1987757311.html
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происшествия, россия, москва, московская область (подмосковье), александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), оон
Происшествия, Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), ООН
СК за девять месяцев направил в суд девять тысяч дел о коррупции
Бастрыкин: СК за девять месяцев направил в суд 9 тысяч уголовных дел о коррупции
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Следователи СК РФ за девять месяцев 2024 года направили в суд 9 тысяч уголовных дел о коррупционных преступлениях - на 14,4% больше, чем за аналогичный период 2023 года, рассказал в интервью РИА Новости председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
"За девять месяцев этого (2024 - ред.) года в суд направлено 9 тысяч уголовных дел о коррупционных преступлениях в отношении 10 тысяч обвиняемых, что на 14,4% больше аналогичного периода прошлого (2023 - ред.) года", - сказал он.
По словам главы СК РФ, половина этих дел о взяточничестве, 13% - о мошенничестве, 5% - о присвоении и растрате. Среди их фигурантов – 380 лиц особого правового статуса, в том числе 14 судей, 70 адвокатов, 94 депутата органов местного самоуправления.
Бастрыкин добавил, что наибольшее количество уголовных дел расследовано в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Волгоградской области, а также в Татарстане.
Он также отметил, что следователи СК усиленно противодействовали в 2024 году организованным формам коррупции.
"В текущем году направлено в суд 163 дела в отношении организованных групп и преступных сообществ по обвинению 429 лиц (в аналогичном периоде прошлого года – 118 дел в отношении 371 лица)", - заключил председатель СК РФ.
Девятого декабря установлен Международный день борьбы с коррупцией, в ходе которого государства ООН информируют общественность о принятых мерах в этой области.