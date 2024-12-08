https://ria.ru/20241208/siriya-1988033359.html

МИД Афганистана поздравил сирийский народ со сменой власти

МИД Афганистана поздравил сирийский народ со сменой власти - РИА Новости, 08.12.2024

МИД Афганистана поздравил сирийский народ со сменой власти

Министерство иностранных дел Исламского эмирата Афганистан (самоназвание государства при нынешнем правительстве - ред.) поздравило народ Сирии со сменой власти... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T19:11

2024-12-08T19:11

2024-12-08T21:55

в мире

сирия

афганистан

россия

башар асад

война в сирии

обострение ситуации в сирии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/08/1987996491_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_01829849296c0bb6d480ce79b871ad3c.jpg

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Министерство иностранных дел Исламского эмирата Афганистан (самоназвание государства при нынешнем правительстве - ред.) поздравило народ Сирии со сменой власти в стране. "Министерство иностранных дел Исламского эмирата Афганистан поздравляет руководство движения "Хайат Тахрир аш-Шам" и народ Сирии с недавними событиями, которые привели к устранению ключевых факторов, способствующих конфликту и нестабильности", - говорится в официальном заявлении афганского внешнеполитического ведомства. "Столица Дамаск перешла под контроль сирийского народа под руководством "Хайат Тахрир аш-Шам", и мы выражаем надежду, что оставшиеся этапы революции будут эффективно завершены для создания мирной, единой и стабильной системы управления", - отмечается в документе. "Мы выражаем надежду на то, что процесс передачи власти будет осуществляться в соответствии с чаяниями сирийского народа, прокладывая путь к созданию независимого и ориентированного на служение исламского правительства, которое будет уделять приоритетное внимание национальному примирению, избегать разобщенности и возмездия и проводить политику всеобщей амнистии для укрепления единства среди сирийцев", - подчеркнул МИД Афганистана. "Мы призываем к проведению конструктивной внешней политики, которая позволит Сирии двигаться вперед без внешнего вмешательства и негативного соперничества и создаст благоприятные условия для безопасного возвращения миллионов перемещенных граждан", - говорится в документе. МИД Афганистана призвал все иностранные стороны, вовлеченные в сирийский конфликт, проводить политику позитивного взаимодействия и конструктивного сотрудничества как друг с другом, так и с новым руководством, "что позволит Сирии встать на путь продвижения к эффективному управлению, безопасности и стабильности". Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в Сирии, они не в курсе, где президент и министр обороны страны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.Обострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241208/asad-1988003265.html

https://ria.ru/20241208/siriya-1988029999.html

https://ria.ru/20241208/siriya-1988006450.html

сирия

афганистан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сирия, афганистан, россия, башар асад, война в сирии, обострение ситуации в сирии — 2024