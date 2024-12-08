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Вооруженная оппозиция Сирии пообещала не нападать на дипмиссии - РИА Новости, 08.12.2024
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Война в Сирии
 
18:38 08.12.2024 (обновлено: 18:44 08.12.2024)
https://ria.ru/20241208/siriya-1988029577.html
Вооруженная оппозиция Сирии пообещала не нападать на дипмиссии
Вооруженная оппозиция Сирии пообещала не нападать на дипмиссии - РИА Новости, 08.12.2024
Вооруженная оппозиция Сирии пообещала не нападать на дипмиссии
Вооруженная оппозиция Сирии обязуется не нападать на посольства и дипмиссии в сирийской столице Дамаске, заявил РИА Новости источник, близкий к руководству... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T18:38
2024-12-08T18:44
война в сирии
в мире
сирия
дамаск (город)
обострение ситуации в сирии — 2024
россия
башар асад
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Вооруженная оппозиция Сирии обязуется не нападать на посольства и дипмиссии в сирийской столице Дамаске, заявил РИА Новости источник, близкий к руководству оппозиции."Мы обязуемся не нападать на посольства и дипломатические представительства в Дамаске", - сообщил источник.Захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии ранее выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в Сирии, они не в курсе, где президент и министр обороны страны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.Обострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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сирия
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в мире, сирия, дамаск (город), обострение ситуации в сирии — 2024, россия, башар асад
Война в Сирии, В мире, Сирия, Дамаск (город), Обострение ситуации в Сирии — 2024, Россия, Башар Асад
Вооруженная оппозиция Сирии пообещала не нападать на дипмиссии

Вооруженная оппозиция пообещала не нападать на посольства и дипмиссии в Дамаске

© Getty Images / Mustafa Hac Omer / AnadoluОбстановка в Дамаске, Сирия. 8 декабря 2024
Обстановка в Дамаске, Сирия. 8 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© Getty Images / Mustafa Hac Omer / Anadolu
Обстановка в Дамаске, Сирия. 8 декабря 2024
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Вооруженная оппозиция Сирии обязуется не нападать на посольства и дипмиссии в сирийской столице Дамаске, заявил РИА Новости источник, близкий к руководству оппозиции.
«
"Мы обязуемся не нападать на посольства и дипломатические представительства в Дамаске", - сообщил источник.
Захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии ранее выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в Сирии, они не в курсе, где президент и министр обороны страны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.
В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
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