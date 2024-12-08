https://ria.ru/20241208/siriya-1988029577.html

Вооруженная оппозиция Сирии пообещала не нападать на дипмиссии

Вооруженная оппозиция Сирии пообещала не нападать на дипмиссии - РИА Новости, 08.12.2024

Вооруженная оппозиция Сирии пообещала не нападать на дипмиссии

Вооруженная оппозиция Сирии обязуется не нападать на посольства и дипмиссии в сирийской столице Дамаске, заявил РИА Новости источник, близкий к руководству... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T18:38

2024-12-08T18:38

2024-12-08T18:44

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дамаск (город)

обострение ситуации в сирии — 2024

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башар асад

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Вооруженная оппозиция Сирии обязуется не нападать на посольства и дипмиссии в сирийской столице Дамаске, заявил РИА Новости источник, близкий к руководству оппозиции."Мы обязуемся не нападать на посольства и дипломатические представительства в Дамаске", - сообщил источник.Захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии ранее выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в Сирии, они не в курсе, где президент и министр обороны страны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.Обострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241208/siriya-1988006450.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сирия, дамаск (город), обострение ситуации в сирии — 2024, россия, башар асад