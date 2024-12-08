https://ria.ru/20241208/siriya-1988015213.html

В Иране заявили, что ответственность за будущее Сирии несет лишь ее народ

В Иране заявили, что ответственность за будущее Сирии несет лишь ее народ - РИА Новости, 08.12.2024

В Иране заявили, что ответственность за будущее Сирии несет лишь ее народ

Ответственность за определение судьбы и будущего Сирии несет лишь ее народ, без вмешательства или навязывания извне другими странами, такое заявление... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T15:59

2024-12-08T15:59

2024-12-08T17:17

обострение ситуации в сирии — 2024

война в сирии

в мире

сирия

иран

россия

башар асад

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/08/1987996685_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ca22c39bc3fa777b699ebd7621f4a081.jpg

ТЕГЕРАН, 8 дек – РИА Новости. Ответственность за определение судьбы и будущего Сирии несет лишь ее народ, без вмешательства или навязывания извне другими странами, такое заявление распространил МИД Ирана, комментируя смену власти в Сирии."Определение судьбы и принятие решений о будущем Сирии является исключительным правом народа этой страны, без деструктивного вмешательства или навязывания со стороны иностранных держав", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале МИД Ирана.Как отмечает министерство, "достижение этой цели требует скорейшего прекращения военных конфликтов, воспрепятствования совершению терактов и начала национального диалога при участии всех слоев, образующих сирийское общество, в целях формирования инклюзивной власти, представляющей весь народ Сирии".Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в Сирии, они не в курсе, где президент и министр обороны страны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством "Хайат Тахрир аш-Шам".В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.Обострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241208/siriya-1988006450.html

https://ria.ru/20241208/asad-1988003265.html

сирия

иран

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

обострение ситуации в сирии — 2024, война в сирии, в мире, сирия, иран, россия, башар асад