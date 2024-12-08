В Иране заявили, что ответственность за будущее Сирии несет лишь ее народ
МИД Ирана: ответственность за судьбу и будущее Сирии несет лишь ее народ
© AP Photo / Hussein MallaЧлены отрядов вооруженной оппозиции возле здания военного суда в Дамаске, Сирия
© AP Photo / Hussein Malla
Члены отрядов вооруженной оппозиции возле здания военного суда в Дамаске, Сирия
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ТЕГЕРАН, 8 дек – РИА Новости. Ответственность за определение судьбы и будущего Сирии несет лишь ее народ, без вмешательства или навязывания извне другими странами, такое заявление распространил МИД Ирана, комментируя смену власти в Сирии.
"Определение судьбы и принятие решений о будущем Сирии является исключительным правом народа этой страны, без деструктивного вмешательства или навязывания со стороны иностранных держав", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале МИД Ирана.
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Как отмечает министерство, "достижение этой цели требует скорейшего прекращения военных конфликтов, воспрепятствования совершению терактов и начала национального диалога при участии всех слоев, образующих сирийское общество, в целях формирования инклюзивной власти, представляющей весь народ Сирии".
Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в Сирии, они не в курсе, где президент и министр обороны страны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством "Хайат Тахрир аш-Шам".
В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
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