Дипмиссии Сирии за рубежом продолжат работу
МИД Сирии и дипмиссии за рубежом продолжат работу
© Getty Images / Mustafa Hac Omer / AnadoluОбстановка в Дамаске, Сирия. 8 декабря 2024
© Getty Images / Mustafa Hac Omer / Anadolu
Обстановка в Дамаске, Сирия. 8 декабря 2024
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Министерство иностранных дел Сирии и дипломатические миссии за рубежом продолжают работу, пишет газета al-Watan, цитируя заявление ведомства после захвата Дамаска боевиками.
"МИД Сирии и дипмиссии за рубежом будут придерживаться обязательств и обслуживать всех граждан", - говорится в сообщении.
МИД подчеркнул, что "началась новая страница в истории Сирии", призванная создать "единую родину", в которой довлеет справедливость и все граждане пользуются равными правами в условиях плюрализма.
Ранее министр связи Сирии Ияд аль-Хатыб заявил телеканалу al-Arabiya, что местонахождение главы МИД Сирии Бассама Саббага неизвестно.
Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли ранее заявил, что он с несколькими министрами остается в Сирии, они не в курсе, где президент и министр обороны страны. Премьер заявил, что установил контакт с руководством вошедших в Дамаск боевиков из террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"*.
* Террористическая организация, запрещена в России