https://ria.ru/20241208/siriya-1987991312.html

Дипмиссии Сирии за рубежом продолжат работу

Дипмиссии Сирии за рубежом продолжат работу - РИА Новости, 08.12.2024

Дипмиссии Сирии за рубежом продолжат работу

Министерство иностранных дел Сирии и дипломатические миссии за рубежом продолжают работу, пишет газета al-Watan, цитируя заявление ведомства после захвата... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T12:41

2024-12-08T12:41

2024-12-08T13:04

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Министерство иностранных дел Сирии и дипломатические миссии за рубежом продолжают работу, пишет газета al-Watan, цитируя заявление ведомства после захвата Дамаска боевиками."МИД Сирии и дипмиссии за рубежом будут придерживаться обязательств и обслуживать всех граждан", - говорится в сообщении.МИД подчеркнул, что "началась новая страница в истории Сирии", призванная создать "единую родину", в которой довлеет справедливость и все граждане пользуются равными правами в условиях плюрализма.Ранее министр связи Сирии Ияд аль-Хатыб заявил телеканалу al-Arabiya, что местонахождение главы МИД Сирии Бассама Саббага неизвестно.Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли ранее заявил, что он с несколькими министрами остается в Сирии, они не в курсе, где президент и министр обороны страны. Премьер заявил, что установил контакт с руководством вошедших в Дамаск боевиков из террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"*.* Террористическая организация, запрещена в России

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Варвара Скокшина

в мире, сирия, дамаск (город)