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Дипмиссии Сирии за рубежом продолжат работу - РИА Новости, 08.12.2024
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Война в Сирии
 
12:41 08.12.2024 (обновлено: 13:04 08.12.2024)
https://ria.ru/20241208/siriya-1987991312.html
Дипмиссии Сирии за рубежом продолжат работу
Дипмиссии Сирии за рубежом продолжат работу - РИА Новости, 08.12.2024
Дипмиссии Сирии за рубежом продолжат работу
Министерство иностранных дел Сирии и дипломатические миссии за рубежом продолжают работу, пишет газета al-Watan, цитируя заявление ведомства после захвата... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T12:41
2024-12-08T13:04
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Министерство иностранных дел Сирии и дипломатические миссии за рубежом продолжают работу, пишет газета al-Watan, цитируя заявление ведомства после захвата Дамаска боевиками."МИД Сирии и дипмиссии за рубежом будут придерживаться обязательств и обслуживать всех граждан", - говорится в сообщении.МИД подчеркнул, что "началась новая страница в истории Сирии", призванная создать "единую родину", в которой довлеет справедливость и все граждане пользуются равными правами в условиях плюрализма.Ранее министр связи Сирии Ияд аль-Хатыб заявил телеканалу al-Arabiya, что местонахождение главы МИД Сирии Бассама Саббага неизвестно.Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли ранее заявил, что он с несколькими министрами остается в Сирии, они не в курсе, где президент и министр обороны страны. Премьер заявил, что установил контакт с руководством вошедших в Дамаск боевиков из террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"*.* Террористическая организация, запрещена в России
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в мире, сирия, дамаск (город)
Война в Сирии, В мире, Сирия, Дамаск (город)
Дипмиссии Сирии за рубежом продолжат работу

МИД Сирии и дипмиссии за рубежом продолжат работу

© Getty Images / Mustafa Hac Omer / AnadoluОбстановка в Дамаске, Сирия. 8 декабря 2024
Обстановка в Дамаске, Сирия. 8 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© Getty Images / Mustafa Hac Omer / Anadolu
Обстановка в Дамаске, Сирия. 8 декабря 2024
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Министерство иностранных дел Сирии и дипломатические миссии за рубежом продолжают работу, пишет газета al-Watan, цитируя заявление ведомства после захвата Дамаска боевиками.
"МИД Сирии и дипмиссии за рубежом будут придерживаться обязательств и обслуживать всех граждан", - говорится в сообщении.
Премьер-министр Сирии покидает свой дом и направляется на переговоры с оппозицией - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
СМИ показали, как премьера Сирии ведут на встречу с вооруженной оппозицией
Вчера, 11:03
МИД подчеркнул, что "началась новая страница в истории Сирии", призванная создать "единую родину", в которой довлеет справедливость и все граждане пользуются равными правами в условиях плюрализма.
Ранее министр связи Сирии Ияд аль-Хатыб заявил телеканалу al-Arabiya, что местонахождение главы МИД Сирии Бассама Саббага неизвестно.
Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли ранее заявил, что он с несколькими министрами остается в Сирии, они не в курсе, где президент и министр обороны страны. Премьер заявил, что установил контакт с руководством вошедших в Дамаск боевиков из террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"*.
* Террористическая организация, запрещена в России
Пентагон - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
В Пентагоне заявили, что США сохранят свое военное присутствие в Сирии
Вчера, 12:10
 
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