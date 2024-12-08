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Спецпосланник ООН обратился к сирийцам - РИА Новости, 08.12.2024
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Война в Сирии
 
11:40 08.12.2024 (обновлено: 12:03 08.12.2024)
https://ria.ru/20241208/siriya-1987983918.html
Спецпосланник ООН обратился к сирийцам
Спецпосланник ООН обратился к сирийцам - РИА Новости, 08.12.2024
Спецпосланник ООН обратился к сирийцам
Спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен на фоне событий в стране призвал сирийцев отдать приоритет диалогу и уважению гуманитарного права, подчеркнув, что... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T11:40
2024-12-08T12:03
война в сирии
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обострение ситуации в сирии — 2024
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен на фоне событий в стране призвал сирийцев отдать приоритет диалогу и уважению гуманитарного права, подчеркнув, что "миллионы" сирийских граждан желают создания "стабильных и инклюзивных переходных механизмов".Дипломат также "с осторожной надеждой" ожидает открытия в истории Сирии главы мира, примирения, достоинства и инклюзивности для всех сирийцев."Спецпосланник подчеркивает явное желание миллионов сирийцев, чтобы были созданы стабильные и инклюзивные переходные механизмы, чтобы сирийские институты продолжили функционировать... Педерсен призывает всех сирийцев отдать приоритет диалогу, единству и уважению международного гуманитарного права и прав человека, в то время как они стремятся восстановить свое общество", - говорится в заявлении на сайте офиса спецспосланника.Также Педерсен заявил, что готов поддерживать сирийский народ на пути к стабильному и инклюзивному будущему, которое тот будет формировать.
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в мире, оон, обострение ситуации в сирии — 2024
Война в Сирии, В мире, ООН, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Спецпосланник ООН обратился к сирийцам

Посланник ООН по Сирии Педерсен призвал жителей страны отдать приоритет диалогу

© AP Photo / Ghaith AlsayedБоевики сбрасывают флаг Сирийской Арабской Республики с правительственного здания в Саламии, Сирия
Боевики сбрасывают флаг Сирийской Арабской Республики с правительственного здания в Саламии, Сирия - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© AP Photo / Ghaith Alsayed
Боевики сбрасывают флаг Сирийской Арабской Республики с правительственного здания в Саламии, Сирия
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен на фоне событий в стране призвал сирийцев отдать приоритет диалогу и уважению гуманитарного права, подчеркнув, что "миллионы" сирийских граждан желают создания "стабильных и инклюзивных переходных механизмов".
Дипломат также "с осторожной надеждой" ожидает открытия в истории Сирии главы мира, примирения, достоинства и инклюзивности для всех сирийцев.
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"Спецпосланник подчеркивает явное желание миллионов сирийцев, чтобы были созданы стабильные и инклюзивные переходные механизмы, чтобы сирийские институты продолжили функционировать... Педерсен призывает всех сирийцев отдать приоритет диалогу, единству и уважению международного гуманитарного права и прав человека, в то время как они стремятся восстановить свое общество", - говорится в заявлении на сайте офиса спецспосланника.
Также Педерсен заявил, что готов поддерживать сирийский народ на пути к стабильному и инклюзивному будущему, которое тот будет формировать.
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Война в СирииВ миреООНОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
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