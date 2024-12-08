Спецпосланник ООН обратился к сирийцам
Посланник ООН по Сирии Педерсен призвал жителей страны отдать приоритет диалогу
© AP Photo / Ghaith AlsayedБоевики сбрасывают флаг Сирийской Арабской Республики с правительственного здания в Саламии, Сирия
© AP Photo / Ghaith Alsayed
Боевики сбрасывают флаг Сирийской Арабской Республики с правительственного здания в Саламии, Сирия
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен на фоне событий в стране призвал сирийцев отдать приоритет диалогу и уважению гуманитарного права, подчеркнув, что "миллионы" сирийских граждан желают создания "стабильных и инклюзивных переходных механизмов".
Дипломат также "с осторожной надеждой" ожидает открытия в истории Сирии главы мира, примирения, достоинства и инклюзивности для всех сирийцев.
"Спецпосланник подчеркивает явное желание миллионов сирийцев, чтобы были созданы стабильные и инклюзивные переходные механизмы, чтобы сирийские институты продолжили функционировать... Педерсен призывает всех сирийцев отдать приоритет диалогу, единству и уважению международного гуманитарного права и прав человека, в то время как они стремятся восстановить свое общество", - говорится в заявлении на сайте офиса спецспосланника.
Также Педерсен заявил, что готов поддерживать сирийский народ на пути к стабильному и инклюзивному будущему, которое тот будет формировать.