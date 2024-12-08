https://ria.ru/20241208/siriya-1987983918.html

Спецпосланник ООН обратился к сирийцам

Спецпосланник ООН обратился к сирийцам - РИА Новости, 08.12.2024

Спецпосланник ООН обратился к сирийцам

Спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен на фоне событий в стране призвал сирийцев отдать приоритет диалогу и уважению гуманитарного права, подчеркнув, что... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T11:40

2024-12-08T11:40

2024-12-08T12:03

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обострение ситуации в сирии — 2024

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен на фоне событий в стране призвал сирийцев отдать приоритет диалогу и уважению гуманитарного права, подчеркнув, что "миллионы" сирийских граждан желают создания "стабильных и инклюзивных переходных механизмов".Дипломат также "с осторожной надеждой" ожидает открытия в истории Сирии главы мира, примирения, достоинства и инклюзивности для всех сирийцев."Спецпосланник подчеркивает явное желание миллионов сирийцев, чтобы были созданы стабильные и инклюзивные переходные механизмы, чтобы сирийские институты продолжили функционировать... Педерсен призывает всех сирийцев отдать приоритет диалогу, единству и уважению международного гуманитарного права и прав человека, в то время как они стремятся восстановить свое общество", - говорится в заявлении на сайте офиса спецспосланника.Также Педерсен заявил, что готов поддерживать сирийский народ на пути к стабильному и инклюзивному будущему, которое тот будет формировать.

https://ria.ru/20241208/video-1987980761.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, оон, обострение ситуации в сирии — 2024