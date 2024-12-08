https://ria.ru/20241208/siriya-1987982726.html
Главы Минобороны Турции и США обсудили ситуацию в Сирии
Главы Минобороны Турции и США обсудили ситуацию в Сирии - РИА Новости, 08.12.2024
Главы Минобороны Турции и США обсудили ситуацию в Сирии
Министры обороны Турции и США Яшар Гюлер и Ллойд Остин обсудили в воскресенье по телефону последние события в Сирии, сообщило турецкое военное ведомство. РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T11:29
2024-12-08T11:29
2024-12-08T11:43
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обострение ситуации в сирии — 2024
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АНКАРА, 8 дек – РИА Новости. Министры обороны Турции и США Яшар Гюлер и Ллойд Остин обсудили в воскресенье по телефону последние события в Сирии, сообщило турецкое военное ведомство."Восьмого декабря 2024 года состоялся телефонный разговор между министром национальной обороны Яшаром Гюлером и министром обороны США Ллойдом Джеймсом Остином. В ходе беседы они обменялись мнениями по двусторонним и региональным вопросам обороны и безопасности, в частности, по последним событиям в Сирии", - сообщило турецкое министерство национальной обороны в соцсети Х.
https://ria.ru/20241208/siriya-1987974809.html
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в мире, турция, сша, сирия, обострение ситуации в сирии — 2024, яшар гюлер, ллойд остин
В мире, Турция, США, Сирия, Обострение ситуации в Сирии — 2024, Яшар Гюлер, Ллойд Остин
Главы Минобороны Турции и США обсудили ситуацию в Сирии
Главы Минобороны Турции и США обсудили по телефону ситуацию в Сирии