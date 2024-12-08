https://ria.ru/20241208/siriya-1987974809.html

Сирия пала. России предстоят трудные решения

Сирия пала. России предстоят трудные решения - РИА Новости, 08.12.2024

Сирия пала. России предстоят трудные решения

Стремительный коллапс Сирии вызвал две самые горячие темы для обсуждения: во-первых, почему это произошло, а во-вторых, как Россия и Иран (у которого там куда... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T09:52

2024-12-08T09:52

2024-12-08T17:56

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Стремительный коллапс Сирии вызвал две самые горячие темы для обсуждения: во-первых, почему это произошло, а во-вторых, как Россия и Иран (у которого там куда более обширные и серьезные интересы) вообще позволили этому случиться. Немедленно появилось бесчисленное множество "экспертов", якобы со знанием дела рассуждающих о местных тонкостях, и еще больше "специалистов", обличающих ошибки Москвы, которая не предотвратила катастрофическое развитие событий, не спасла своего ключевого союзника в регионе и в результате потерпела тяжелое геополитическое поражение, а все ее усилия, затраченные ресурсы и жизни погибших в Сирии российских солдат пропали даром.Оставим обсуждение причин, по которым события пошли именно по такому сценарию — об этом должны рассуждать люди, которые на самом деле разбираются в ближневосточных реалиях. А вот о второй теме — мотивах, лежащих в основе действий Москвы, вполне можно поговорить, поскольку они носят гораздо более универсальный характер и их можно проецировать на любое внешнеполитическое направление.Главное, что нужно понимать: страница отечественной внешней политики, когда решения принимались на основе идеологических или сентиментальных соображений, перевернута навсегда. Россия действует исключительно прагматично, ориентируясь только на собственные приоритеты. Она готова оказывать помощь и поддержку своим партнерам и союзникам на взаимовыгодной основе и ровно в тех рамках, в которые укладываются ее интересы. Наша страна больше не берет на себя ответственность за чужую судьбу.В 2015 году Россия пришла на помощь Сирии по просьбе ее законных властей. Этой операцией, помимо помощи дружественной стране, Москва решила несколько важнейших — для себя — задач.Пожалуй, самая главная — при ее активнейшем участии было раздавлено ИГИЛ*. Для нас основная опасность данного движения заключалась в том, что, подмяв под себя Ближний Восток и чрезвычайно усилившись, оно неизбежно двинулось бы в Среднюю Азию — и очень быстро оказалось бы на наших границах. Причем это произошло бы приблизительно в то же время, когда Запад прокачал Украину для войны с Россией — и нам бы пришлось вести тяжелейшие войны с террористическими образованиями сразу на двух направлениях.Сирийская операция вывела Россию на качественно новый уровень влияния в важнейшем регионе планеты, сделав ее там одним из ключевых игроков. Также она, несмотря на свой ограниченный формат, обеспечила уникальный военный опыт нашим Вооруженным силам, что в наступившие времена просто бесценно. А еще российская помощь Сирии в 2015 году поломала планы Запада использовать эту страну, вернее, ее территорию, в антироссийских играх, в частности, в сфере энергетики.Список выгод, которые извлекла Россия из сирийской операции, можно еще продолжать, но тут возникает закономерный вопрос: так как же мы могли позволить Сирии пасть, лишившись всех этих приобретений?Вовсе нет, большая часть российских достижений непоколебима: угроза террористической войны на наших южных границах ликвидирована (во всяком случае, в обозримой перспективе); военный опыт остался при нас; сирийской операцией Россия выиграла у Запада почти десять лет, за которые мир изменился радикально — и Запад уже сильно не тот, что был в 2015 году.Сейчас на повестке дня самый острый вопрос: что будет с нашими военными базами в Латакии и геополитическим влиянием на Ближнем Востоке. Что ж, жизнь покажет, но есть подозрение, что злопыхатели и караул-патриоты в очередной раз будут сильно разочарованы, поскольку Москва найдет способ минимизировать для себя ущерб и очень скоро западные СМИ будут обличать беспредельное коварство Путина, вновь вывернувшего ситуацию на пользу России.Однако, как ни крути, ситуация в Сирии не просто плохая, а откровенно катастрофическая. Без сомнения, компетентным структурам предстоит огромная и тяжелая работа. Но очень хотелось бы, чтобы эту работу проделала не только Россия, но и все наши партнеры.Впрочем, главный вывод лежит на поверхности: каждая страна несет ответственность за свою судьбу сама и расплачивается за собственные решения и действия самостоятельно.

https://ria.ru/20241208/izrail-1987973072.html

https://ria.ru/20241208/asad-1987970595.html

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Стрельба в Дамаске, после того как сирийская оппозиция вошла в столицу Стрельба в Дамаске, после того как сирийская оппозиция вошла в столицу 2024-12-08T09:52 true PT0M58S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ирина Алкснис https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845580566_209:0:1463:1254_100x100_80_0_0_c39b8243be8f1513f01a604fc042616b.jpg

аналитика, москва, сирия, россия