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Премьер Сирии прокомментировал военное присутствие России в стране - РИА Новости, 08.12.2024
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Война в Сирии
 
09:44 08.12.2024 (обновлено: 17:08 08.12.2024)
https://ria.ru/20241208/siriya-1987973604.html
Премьер Сирии прокомментировал военное присутствие России в стране
Премьер Сирии прокомментировал военное присутствие России в стране - РИА Новости, 08.12.2024
Премьер Сирии прокомментировал военное присутствие России в стране
Оставшийся в захваченном оппозиционными силами Дамаске премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли утверждает, что вопрос военного присутствия РФ в САР... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T09:44
2024-12-08T17:08
война в сирии
в мире
сирия
россия
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Оставшийся в захваченном оппозиционными силами Дамаске премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли утверждает, что вопрос военного присутствия РФ в САР будет решаться новыми властями.Премьер ранее заявил, что он с несколькими министрами остаются в Сирии, они не в курсе, где президент и министр обороны страны. Премьер добавил, что установил контакт с руководством вошедшей в Дамаск группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"."Данный вопрос не в моей компетенции, это будет решаться в грядущий период новыми властями", — ответил премьер-министр на вопрос ведущего телеканала Al-Arabiya.По его словам, ситуация в Министерстве обороны Сирии сейчас "непонятная".
https://ria.ru/20241208/siriya-1987974809.html
https://ria.ru/20241208/izrail-1987973072.html
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в мире, сирия, россия, обострение ситуации в сирии — 2024
Война в Сирии, В мире, Сирия, Россия, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Премьер Сирии прокомментировал военное присутствие России в стране

Сирийский премьер связал судьбу российских баз с решениями новых властей

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Сирийской арабской армии
Военнослужащие Сирийской арабской армии - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Военнослужащие Сирийской арабской армии. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Оставшийся в захваченном оппозиционными силами Дамаске премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли утверждает, что вопрос военного присутствия РФ в САР будет решаться новыми властями.
Премьер ранее заявил, что он с несколькими министрами остаются в Сирии, они не в курсе, где президент и министр обороны страны. Премьер добавил, что установил контакт с руководством вошедшей в Дамаск группировки "Хайят Тахрир аш-Шам".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
Сирия пала. России предстоят трудные решения
Вчера, 09:52
"Данный вопрос не в моей компетенции, это будет решаться в грядущий период новыми властями", — ответил премьер-министр на вопрос ведущего телеканала Al-Arabiya.
По его словам, ситуация в Министерстве обороны Сирии сейчас "непонятная".
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