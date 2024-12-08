https://ria.ru/20241208/siriya-1987973604.html

Премьер Сирии прокомментировал военное присутствие России в стране

Премьер Сирии прокомментировал военное присутствие России в стране - РИА Новости, 08.12.2024

Премьер Сирии прокомментировал военное присутствие России в стране

Оставшийся в захваченном оппозиционными силами Дамаске премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли утверждает, что вопрос военного присутствия РФ в САР... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T09:44

2024-12-08T09:44

2024-12-08T17:08

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Оставшийся в захваченном оппозиционными силами Дамаске премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли утверждает, что вопрос военного присутствия РФ в САР будет решаться новыми властями.Премьер ранее заявил, что он с несколькими министрами остаются в Сирии, они не в курсе, где президент и министр обороны страны. Премьер добавил, что установил контакт с руководством вошедшей в Дамаск группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"."Данный вопрос не в моей компетенции, это будет решаться в грядущий период новыми властями", — ответил премьер-министр на вопрос ведущего телеканала Al-Arabiya.По его словам, ситуация в Министерстве обороны Сирии сейчас "непонятная".

https://ria.ru/20241208/siriya-1987974809.html

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Варвара Скокшина

в мире, сирия, россия, обострение ситуации в сирии — 2024