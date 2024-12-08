https://ria.ru/20241208/siriya-1987973604.html
Премьер Сирии прокомментировал военное присутствие России в стране
Премьер Сирии прокомментировал военное присутствие России в стране - РИА Новости, 08.12.2024
Премьер Сирии прокомментировал военное присутствие России в стране
Оставшийся в захваченном оппозиционными силами Дамаске премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли утверждает, что вопрос военного присутствия РФ в САР... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T09:44
2024-12-08T09:44
2024-12-08T17:08
война в сирии
в мире
сирия
россия
обострение ситуации в сирии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/02/1986878845_0:0:2953:1662_1920x0_80_0_0_b4f814c39ce794bead80306f14f941b4.jpg
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Оставшийся в захваченном оппозиционными силами Дамаске премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли утверждает, что вопрос военного присутствия РФ в САР будет решаться новыми властями.Премьер ранее заявил, что он с несколькими министрами остаются в Сирии, они не в курсе, где президент и министр обороны страны. Премьер добавил, что установил контакт с руководством вошедшей в Дамаск группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"."Данный вопрос не в моей компетенции, это будет решаться в грядущий период новыми властями", — ответил премьер-министр на вопрос ведущего телеканала Al-Arabiya.По его словам, ситуация в Министерстве обороны Сирии сейчас "непонятная".
https://ria.ru/20241208/siriya-1987974809.html
https://ria.ru/20241208/izrail-1987973072.html
сирия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/02/1986878845_177:0:2906:2047_1920x0_80_0_0_24b821c20cd15413c261c92c89f712e1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, россия, обострение ситуации в сирии — 2024
Война в Сирии, В мире, Сирия, Россия, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Премьер Сирии прокомментировал военное присутствие России в стране
Сирийский премьер связал судьбу российских баз с решениями новых властей