https://ria.ru/20241208/siriya-1987960633.html

Al Jazeera: террористы выпустили заключенных из тюрьмы "Сейдная"

Al Jazeera: террористы выпустили заключенных из тюрьмы "Сейдная" - РИА Новости, 08.12.2024

Al Jazeera: террористы выпустили заключенных из тюрьмы "Сейдная"

Вооруженные бандформирования террористов взяли под контроль тюрьму Сейдная в сирийской столице Дамаске и выпустили всех заключенных, утверждает телеканал Al... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T06:43

2024-12-08T06:43

2024-12-08T07:20

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дамаск (город)

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БЕЙРУТ, 8 дек - РИА Новости. Вооруженные бандформирования террористов взяли под контроль тюрьму Сейдная в сирийской столице Дамаске и выпустили всех заключенных, утверждает телеканал Al Jazeera."В воскресенье на рассвете вооруженная оппозиция заявила, что взяла штурмом тюрьму Сейдная в пригороде Дамаска и смогла освободить заключенных", - передает телеканал.

https://ria.ru/20241207/siriya-1987943391.html

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в мире, дамаск (город)