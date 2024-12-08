https://ria.ru/20241208/siriya-1987960633.html
Al Jazeera: террористы выпустили заключенных из тюрьмы "Сейдная"
Al Jazeera: террористы выпустили заключенных из тюрьмы "Сейдная" - РИА Новости, 08.12.2024
Al Jazeera: террористы выпустили заключенных из тюрьмы "Сейдная"
Вооруженные бандформирования террористов взяли под контроль тюрьму Сейдная в сирийской столице Дамаске и выпустили всех заключенных, утверждает телеканал Al... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T06:43
2024-12-08T06:43
2024-12-08T07:20
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БЕЙРУТ, 8 дек - РИА Новости. Вооруженные бандформирования террористов взяли под контроль тюрьму Сейдная в сирийской столице Дамаске и выпустили всех заключенных, утверждает телеканал Al Jazeera."В воскресенье на рассвете вооруженная оппозиция заявила, что взяла штурмом тюрьму Сейдная в пригороде Дамаска и смогла освободить заключенных", - передает телеканал.
https://ria.ru/20241207/siriya-1987943391.html
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в мире, дамаск (город)
Война в Сирии, В мире, Дамаск (город)
Al Jazeera: террористы выпустили заключенных из тюрьмы "Сейдная"
Al Jazeera: террористы выпустили всех заключенных из тюрьмы "Сейдная" в Дамаске