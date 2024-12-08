https://ria.ru/20241208/siriya-1987960510.html

Al Arabiya: премьер Сирии заявил о готовности сотрудничать с любой властью

Al Arabiya: премьер Сирии заявил о готовности сотрудничать с любой властью - РИА Новости, 08.12.2024

Al Arabiya: премьер Сирии заявил о готовности сотрудничать с любой властью

Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил о готовности сотрудничать с любым правительством, которое выберут сирийцы, сообщает саудовский телеканал... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T06:40

2024-12-08T06:40

2024-12-08T07:20

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КАИР, 8 дек - РИА Новости. Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил о готовности сотрудничать с любым правительством, которое выберут сирийцы, сообщает саудовский телеканал Al Arabiya."Мы готовы сотрудничать с любым правительством, которое выберут сирийцы", - сказал аль-Джаляли, слова которого приводит телеканал.

https://ria.ru/20241208/ssha-1987947516.html

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сирия, обострение ситуации в сирии — 2024, в мире