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Al Arabiya: премьер Сирии заявил о готовности сотрудничать с любой властью - РИА Новости, 08.12.2024
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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
 
06:40 08.12.2024 (обновлено: 07:20 08.12.2024)
https://ria.ru/20241208/siriya-1987960510.html
Al Arabiya: премьер Сирии заявил о готовности сотрудничать с любой властью
Al Arabiya: премьер Сирии заявил о готовности сотрудничать с любой властью - РИА Новости, 08.12.2024
Al Arabiya: премьер Сирии заявил о готовности сотрудничать с любой властью
Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил о готовности сотрудничать с любым правительством, которое выберут сирийцы, сообщает саудовский телеканал... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T06:40
2024-12-08T07:20
война в сирии
сирия
обострение ситуации в сирии — 2024
в мире
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КАИР, 8 дек - РИА Новости. Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил о готовности сотрудничать с любым правительством, которое выберут сирийцы, сообщает саудовский телеканал Al Arabiya."Мы готовы сотрудничать с любым правительством, которое выберут сирийцы", - сказал аль-Джаляли, слова которого приводит телеканал.
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сирия, обострение ситуации в сирии — 2024, в мире
Война в Сирии, Сирия, Обострение ситуации в Сирии — 2024, В мире
Al Arabiya: премьер Сирии заявил о готовности сотрудничать с любой властью

Премьер Сирии заявил о готовности сотрудничать с любым правительством

© Фото : SANAДамаск, Сирия
Дамаск, Сирия - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© Фото : SANA
Дамаск, Сирия. Архивное фото
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КАИР, 8 дек - РИА Новости. Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил о готовности сотрудничать с любым правительством, которое выберут сирийцы, сообщает саудовский телеканал Al Arabiya.
"Мы готовы сотрудничать с любым правительством, которое выберут сирийцы", - сказал аль-Джаляли, слова которого приводит телеканал.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
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Вчера, 01:20
 
Война в СирииСирияОбострение ситуации в Сирии — 2024В мире
 
 
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