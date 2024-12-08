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Работа международного аэропорта Дамаска полностью прекращена - РИА Новости, 08.12.2024
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Война в Сирии
 
05:47 08.12.2024 (обновлено: 07:24 08.12.2024)
https://ria.ru/20241208/siriya-1987958749.html
Работа международного аэропорта Дамаска полностью прекращена
Работа международного аэропорта Дамаска полностью прекращена - РИА Новости, 08.12.2024
Работа международного аэропорта Дамаска полностью прекращена
Международный аэропорт Дамаска прекратил работу после того, как все сотрудники покинули свои рабочие места, сообщает сирийское радио Sham FM. РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T05:47
2024-12-08T07:24
война в сирии
дамаск (город)
сирия
обострение ситуации в сирии — 2024
в мире
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БЕЙРУТ, 8 дек - РИА Новости. Международный аэропорт Дамаска прекратил работу после того, как все сотрудники покинули свои рабочие места, сообщает сирийское радио Sham FM.&quot;Все сотрудники международного аэропорта эвакуированы, его работа полностью прекращена&quot;, — сообщает радио.Ранее агентство Франс Пресс сообщило со ссылкой на жителей Дамаска, что в сирийской столице слышны выстрелы.Ливанский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источники перед этим сообщил, что сирийские боевики, войдя в города Хомс, заняли все его районы. От Хомса до Дамаска по прямой — около 150 километров.При этом вечером в субботу главное командование сирийской армии заявило, что военные продолжают наносит удары по террористам в провинциях Хама, Хомс и Дераа.Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* совместно с другими вооруженными формированиями, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, Алеппо, второй по величине город в Сирии, и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016-го вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС России.После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Сирийская армия на протяжении нескольких дней отражала массированные атаки террористов в провинции Хама с трех направлений, заявляя о подготовке к контрнаступлению. Однако 5 декабря командование армии САР официально заявило о передислокации своих подразделений за пределы города Хама.Город Хама, расположенный в центральной части Сирии, находился под контролем сирийской армии на протяжении всего сирийского конфликта, начавшегося весной 2011 года. Хама имеет стратегическое географическое значение, находясь между провинциями Хомс и Дамаск, а также соприкасаясь через горную гряду с провинцией Латакия.* Организация признана террористической и запрещена в России
https://ria.ru/20241208/evrosoyuz-1987947631.html
https://ria.ru/20241208/izrail-1987948202.html
https://ria.ru/20241207/palmira-1987920530.html
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дамаск (город), сирия, обострение ситуации в сирии — 2024, в мире
Война в Сирии, Дамаск (город), Сирия, Обострение ситуации в Сирии — 2024, В мире
Работа международного аэропорта Дамаска полностью прекращена

Sham FM: аэропорт Дамаска прекратил работу, все сотрудники его покинули

© РИА НовостиСамолет в аэропорту Дамаска
Самолет в аэропорту Дамаска - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© РИА Новости
Самолет в аэропорту Дамаска. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 8 дек - РИА Новости. Международный аэропорт Дамаска прекратил работу после того, как все сотрудники покинули свои рабочие места, сообщает сирийское радио Sham FM.
«

"Все сотрудники международного аэропорта эвакуированы, его работа полностью прекращена", — сообщает радио.

Ранее агентство Франс Пресс сообщило со ссылкой на жителей Дамаска, что в сирийской столице слышны выстрелы.
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Ливанский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источники перед этим сообщил, что сирийские боевики, войдя в города Хомс, заняли все его районы. От Хомса до Дамаска по прямой — около 150 километров.
При этом вечером в субботу главное командование сирийской армии заявило, что военные продолжают наносит удары по террористам в провинциях Хама, Хомс и Дераа.
Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* совместно с другими вооруженными формированиями, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, Алеппо, второй по величине город в Сирии, и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.
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Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016-го вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС России.
После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Сирийская армия на протяжении нескольких дней отражала массированные атаки террористов в провинции Хама с трех направлений, заявляя о подготовке к контрнаступлению. Однако 5 декабря командование армии САР официально заявило о передислокации своих подразделений за пределы города Хама.
Город Хама, расположенный в центральной части Сирии, находился под контролем сирийской армии на протяжении всего сирийского конфликта, начавшегося весной 2011 года. Хама имеет стратегическое географическое значение, находясь между провинциями Хомс и Дамаск, а также соприкасаясь через горную гряду с провинцией Латакия.
* Организация признана террористической и запрещена в России
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