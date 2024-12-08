https://ria.ru/20241208/siriya-1987953566.html

Минобороны Сирии опровергло сообщения об отступлении из Латакии

Минобороны Сирии опровергло сообщения об отступлении из Латакии - РИА Новости, 08.12.2024

Минобороны Сирии опровергло сообщения об отступлении из Латакии

Сообщения об отходе вооруженных сил Сирии с севера провинции Латакия не соответствуют действительности, заявило сирийское министерство обороны. РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T02:56

2024-12-08T02:56

2024-12-08T03:09

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хама (мухафаза)

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КАИР, 8 дек - РИА Новости. Сообщения об отходе вооруженных сил Сирии с севера провинции Латакия не соответствуют действительности, заявило сирийское министерство обороны."Сообщения, которые передают террористические медиаплатформы об отходе вооруженных сил с севера провинции Латакия, не соответствуют действительности. Главное командование подчеркивает, что все эти новости беспочвенны", — говорится в заявлении ведомства.Ранее ливанский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источники сообщил, что сирийские боевики заняли все районы города Хомс, который находится в 150 километрах от столицы страны Дамаска.Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* совместно с другими вооруженными формированиями, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, Алеппо, второй по величине город в Сирии, и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016-го вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС России.После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Сирийская армия на протяжении нескольких дней отражала массированные атаки террористов в провинции Хама с трех направлений, заявляя о подготовке к контрнаступлению. Однако 5 декабря командование армии САР официально заявило о передислокации своих подразделений за пределы города Хама.Город Хама, расположенный в центральной части Сирии, находился под контролем сирийской армии на протяжении всего сирийского конфликта, начавшегося весной 2011 года. Хама имеет стратегическое географическое значение, находясь между провинциями Хомс и Дамаск, а также соприкасаясь через горную гряду с провинцией Латакия.* Организация признана террористической и запрещена в России

https://ria.ru/20241208/ssha-1987947516.html

https://ria.ru/20241207/asad-1987941590.html

https://ria.ru/20241207/kpp-1987941383.html

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