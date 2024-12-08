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Минобороны Сирии опровергло сообщения об отступлении из Латакии - РИА Новости, 08.12.2024
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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
 
02:56 08.12.2024 (обновлено: 03:09 08.12.2024)
https://ria.ru/20241208/siriya-1987953566.html
Минобороны Сирии опровергло сообщения об отступлении из Латакии
Минобороны Сирии опровергло сообщения об отступлении из Латакии - РИА Новости, 08.12.2024
Минобороны Сирии опровергло сообщения об отступлении из Латакии
Сообщения об отходе вооруженных сил Сирии с севера провинции Латакия не соответствуют действительности, заявило сирийское министерство обороны. РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T02:56
2024-12-08T03:09
война в сирии
в мире
сирия
латакия (мухафаза)
обострение ситуации в сирии — 2024
хама (мухафаза)
воздушно-космические силы россии
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КАИР, 8 дек - РИА Новости. Сообщения об отходе вооруженных сил Сирии с севера провинции Латакия не соответствуют действительности, заявило сирийское министерство обороны."Сообщения, которые передают террористические медиаплатформы об отходе вооруженных сил с севера провинции Латакия, не соответствуют действительности. Главное командование подчеркивает, что все эти новости беспочвенны", — говорится в заявлении ведомства.Ранее ливанский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источники сообщил, что сирийские боевики заняли все районы города Хомс, который находится в 150 километрах от столицы страны Дамаска.Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* совместно с другими вооруженными формированиями, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, Алеппо, второй по величине город в Сирии, и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016-го вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС России.После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Сирийская армия на протяжении нескольких дней отражала массированные атаки террористов в провинции Хама с трех направлений, заявляя о подготовке к контрнаступлению. Однако 5 декабря командование армии САР официально заявило о передислокации своих подразделений за пределы города Хама.Город Хама, расположенный в центральной части Сирии, находился под контролем сирийской армии на протяжении всего сирийского конфликта, начавшегося весной 2011 года. Хама имеет стратегическое географическое значение, находясь между провинциями Хомс и Дамаск, а также соприкасаясь через горную гряду с провинцией Латакия.* Организация признана террористической и запрещена в России
https://ria.ru/20241208/ssha-1987947516.html
https://ria.ru/20241207/asad-1987941590.html
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сирия
латакия (мухафаза)
хама (мухафаза)
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в мире, сирия, латакия (мухафаза), обострение ситуации в сирии — 2024, хама (мухафаза), воздушно-космические силы россии
Война в Сирии, В мире, Сирия, Латакия (мухафаза), Обострение ситуации в Сирии — 2024, Хама (мухафаза), Воздушно-космические силы России
Минобороны Сирии опровергло сообщения об отступлении из Латакии

Минобороны Сирии опровергло сообщения об отступлении с севера провинции Латакия

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий Сирийской арабской армии
Военнослужащий Сирийской арабской армии - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Военнослужащий Сирийской арабской армии. Архивное фото
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КАИР, 8 дек - РИА Новости. Сообщения об отходе вооруженных сил Сирии с севера провинции Латакия не соответствуют действительности, заявило сирийское министерство обороны.
«
"Сообщения, которые передают террористические медиаплатформы об отходе вооруженных сил с севера провинции Латакия, не соответствуют действительности. Главное командование подчеркивает, что все эти новости беспочвенны", — говорится в заявлении ведомства.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
В Белом доме обеспокоены развитием ситуации в Сирии
Вчера, 01:20
Ранее ливанский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источники сообщил, что сирийские боевики заняли все районы города Хомс, который находится в 150 километрах от столицы страны Дамаска.
Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* совместно с другими вооруженными формированиями, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, Алеппо, второй по величине город в Сирии, и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.
Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016-го вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС России.
Президент Сирии Башар Асад - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
Асад просит у США помощь в борьбе с террористами в Сирии, пишет Bloomberg
7 декабря, 23:12
После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Сирийская армия на протяжении нескольких дней отражала массированные атаки террористов в провинции Хама с трех направлений, заявляя о подготовке к контрнаступлению. Однако 5 декабря командование армии САР официально заявило о передислокации своих подразделений за пределы города Хама.
Город Хама, расположенный в центральной части Сирии, находился под контролем сирийской армии на протяжении всего сирийского конфликта, начавшегося весной 2011 года. Хама имеет стратегическое географическое значение, находясь между провинциями Хомс и Дамаск, а также соприкасаясь через горную гряду с провинцией Латакия.
* Организация признана террористической и запрещена в России
Сирия - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
Ливанские пограничники закрыли главный КПП с Сирией
7 декабря, 23:04
 
Война в СирииВ миреСирияЛатакия (мухафаза)Обострение ситуации в Сирии — 2024Хама (мухафаза)Воздушно-космические силы России
 
 
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Силы сирийской вооруженной оппозиции в окрестностях ХамыОбострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортажВчера, 06:45
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