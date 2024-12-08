https://ria.ru/20241208/siriya-1987953014.html

CNN: США считают, что правление Асада может закончиться в течение недели

CNN: США считают, что правление Асада может закончиться в течение недели - РИА Новости, 08.12.2024

CNN: США считают, что правление Асада может закончиться в течение недели

Чиновники администрации президента США Джо Байдена следят за военными действиями в Сирии и считают, что правление президента страны Башара Асада может... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T02:43

2024-12-08T02:43

2024-12-08T02:44

война в сирии

в мире

хама (мухафаза)

сирия

алеппо

башар асад

джо байден

воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Чиновники администрации президента США Джо Байдена следят за военными действиями в Сирии и считают, что правление президента страны Башара Асада может закончиться в течение считанных дней, передает телеканал CNN со ссылкой на пять неназванных американских чиновников. Те заявили телеканалу, что пока нет официальной оценки судьбы Асада и что мнения по поводу того, что с ним может случиться, различаются. "Возможно, к следующей неделе режим Асада потеряет любое подобие влияния", - приводит телеканал мнение одного из этих неназванных американских чиновников. Другой неназванный чиновник, знакомый с данными разведки США, заявил, что успех сирийских боевиков связан с отсутствием достаточного сопротивления правительственных сил, особенно в Алеппо, Идлибе и Хаме, и сейчас вопрос в том, что сирийские власти будут делать, кода "дело дойдет до Дамаска". В субботу вечером в заявлении главного командования сирийской армии говорилось, что вооруженные силы САР продолжают наносит удары по террористам в провинциях Хама, Хомс и Дераа. Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*, запрещенная в РФ террористическая организация) совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов. Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ. После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Сирийская армия на протяжении нескольких дней отражала массированные атаки террористов в провинции Хама с трех разных направлений, заявляя о подготовке к контрнаступлению. Однако 5 декабря командование армии САР официально заявило о передислокации своих подразделений за пределы города Хама. Город Хама, расположенный в центральной части Сирии, находился под контролем сирийской армии на протяжении всего сирийского конфликта, начавшегося весной 2011 года. Хама имеет стратегическое географическое значение, находясь между провинциями Хомс и Дамаск, а также соприкасаясь через горную гряду с провинцией Латакия. Последний раз попытка вооруженного переворота силами радикальных подпольных исламистских формирований при поддержке "Братьев мусульман"* (организация признана террористической и запрещена в РФ) в четвертом по величине городе Сирии была в 1982 году. Тогда благодаря оперативным действиям сирийского военного командования город удалось освободить от присутствия террористических группировок и вернуть контроль официальных властей.* Организация признана террористической и запрещена в России

https://ria.ru/20241203/siriya-1986993419.html

https://ria.ru/20241207/lavrov-1987914807.html

https://ria.ru/20241207/gosdep-1987844893.html

хама (мухафаза)

сирия

алеппо

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в мире, хама (мухафаза), сирия, алеппо, башар асад, джо байден, воздушно-космические силы россии, обострение ситуации в сирии — 2024