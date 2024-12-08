Посольство Ирана в Сирии прокомментировало слухи о прекращении работы
Посольство Ирана в Сирии заявило о недостоверности слухов о прекращении работы
Флаг Ирана. Архивное фото. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 8 дек - РИА Новости. Слухи о прекращении деятельности посольства Ирана в Сирии не соответствуют действительности, диппредставительство исламской республики в Сирии продолжает выполнять свою работу, об этом заявил в прямом эфире иранского государственного телевидения посол Ирана в Сирийской Арабской Республике Хосейн Акбари.
"Ходили слухи... что посольство (Ирана в Сирии - ред.) закрыто... Сегодня (посольством - ред.) было проведено как минимум четыре официальных встречи на высшем уровне... Наши сотрудники до сих пор на месте, посольство работает. Если кто-то позвонит, (сотрудники - ред.) тут же ответят на звонок... Посольство выполняет свою работу", – приводит слова Акбари во фрагменте записи прямого эфира агентство Jamaran.
Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*, запрещенная в РФ террористическая организация) совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.
Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ.
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После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Сирийская армия на протяжении нескольких дней отражала массированные атаки террористов в провинции Хама с трех разных направлений, заявляя о подготовке к контрнаступлению. Однако 5 декабря командование армии САР официально заявило о передислокации своих подразделений за пределы города Хама.
Город Хама, расположенный в центральной части Сирии, находился под контролем сирийской армии на протяжении всего сирийского конфликта, начавшегося весной 2011 года. Хама имеет стратегическое географическое значение, находясь между провинциями Хомс и Дамаск, а также соприкасаясь через горную гряду с провинцией Латакия.
Последний раз попытка вооруженного переворота силами радикальных подпольных исламистских формирований при поддержке "Братьев мусульман"* (организация признана террористической и запрещена в РФ) четвертого по величине города Сирии была в 1982 году. Тогда благодаря оперативным действиям сирийского военного командования город удалось освободить от присутствия террористических группировок и вернуть контроль официальных властей.
* Организация признана террористической и запрещена в РФ