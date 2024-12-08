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В ООН допустили исключение лидеров оппозиции в Сирии из списка террористов - РИА Новости, 08.12.2024
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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
 
13:58 08.12.2024 (обновлено: 15:10 08.12.2024)
https://ria.ru/20241208/sirii-1987999960.html
В ООН допустили исключение лидеров оппозиции в Сирии из списка террористов
В ООН допустили исключение лидеров оппозиции в Сирии из списка террористов - РИА Новости, 08.12.2024
В ООН допустили исключение лидеров оппозиции в Сирии из списка террористов
Спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен допустил исключение из списка террористов лидеров вооруженной оппозиции, которая захватила сирийские города, включая... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T13:58
2024-12-08T15:10
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обострение ситуации в сирии — 2024
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ДОХА, 8 дек - РИА Новости. Спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен допустил исключение из списка террористов лидеров вооруженной оппозиции, которая захватила сирийские города, включая Дамаск, при соблюдении ими определенных условий, заявил он на пресс-конференции на полях Дохийского форума."Присутствие в списках террористов лидеров вооруженной оппозиции Сирии, конечно, создает определенные вызовы. Чтобы добиться своего исключения из этих списков, они должны предпринять действия на земле, доказать правильность этого шага. Есть определенная процедура по удалению из этих списков, которую они должны пройти", - отметил Педерсен.Обострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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в мире, сирия, оон, обострение ситуации в сирии — 2024
Война в Сирии, В мире, Сирия, ООН, Обострение ситуации в Сирии — 2024
В ООН допустили исключение лидеров оппозиции в Сирии из списка террористов

Педерсен: лидеров оппозиции в Сирии могут исключить из списка террористов

© AP Photo / Omar SanadikiОбстановка в Дамаске, Сирия. 8 декабря 2024
Обстановка в Дамаске, Сирия. 8 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© AP Photo / Omar Sanadiki
Обстановка в Дамаске, Сирия. 8 декабря 2024
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ДОХА, 8 дек - РИА Новости. Спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен допустил исключение из списка террористов лидеров вооруженной оппозиции, которая захватила сирийские города, включая Дамаск, при соблюдении ими определенных условий, заявил он на пресс-конференции на полях Дохийского форума.
"Присутствие в списках террористов лидеров вооруженной оппозиции Сирии, конечно, создает определенные вызовы. Чтобы добиться своего исключения из этих списков, они должны предпринять действия на земле, доказать правильность этого шага. Есть определенная процедура по удалению из этих списков, которую они должны пройти", - отметил Педерсен.
Обострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортаж >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
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