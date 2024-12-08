https://ria.ru/20241208/sirii-1987999960.html

В ООН допустили исключение лидеров оппозиции в Сирии из списка террористов

В ООН допустили исключение лидеров оппозиции в Сирии из списка террористов - РИА Новости, 08.12.2024

В ООН допустили исключение лидеров оппозиции в Сирии из списка террористов

Спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен допустил исключение из списка террористов лидеров вооруженной оппозиции, которая захватила сирийские города, включая... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T13:58

2024-12-08T13:58

2024-12-08T15:10

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обострение ситуации в сирии — 2024

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ДОХА, 8 дек - РИА Новости. Спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен допустил исключение из списка террористов лидеров вооруженной оппозиции, которая захватила сирийские города, включая Дамаск, при соблюдении ими определенных условий, заявил он на пресс-конференции на полях Дохийского форума."Присутствие в списках террористов лидеров вооруженной оппозиции Сирии, конечно, создает определенные вызовы. Чтобы добиться своего исключения из этих списков, они должны предпринять действия на земле, доказать правильность этого шага. Есть определенная процедура по удалению из этих списков, которую они должны пройти", - отметил Педерсен.Обострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортаж >>

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

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