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Симоньян высказалась о западной демократии - РИА Новости, 08.12.2024
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21:22 08.12.2024 (обновлено: 21:42 08.12.2024)
https://ria.ru/20241208/simonyan-1988049896.html
Симоньян высказалась о западной демократии
Симоньян высказалась о западной демократии - РИА Новости, 08.12.2024
Симоньян высказалась о западной демократии
Западная демократия окончательно умерла и там не осталось стран, где население поддерживало бы курс своего правительства, заявила главный редактор медиагруппы... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T21:22
2024-12-08T21:42
маргарита симоньян
владимир соловьев (телеведущий)
россия
телеканал rt
миа "россия сегодня"
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ЧЕЛЯБИНСК/ВЛАДИВОСТОК, 8 дек — РИА Новости. Западная демократия окончательно умерла и там не осталось стран, где население поддерживало бы курс своего правительства, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".&quot;Я бы хотела выразить свои соболезнования всему западному миру в связи с окончательной смертью западной демократии. Она и так была давным-давно стара, больна, местами полоумна, а сейчас умерла, никем не замеченная, и не заслужила не только пышных похорон, но и маленького некролога. Сейчас любой человек, который после всего происходящего и уже произошедшего рассказывает про западную демократию перед тобой, — или олигофрен, или лгун, лицемер. И неизвестно, что хуже&quot;, — отметила она.По мнению Симоньян, мир пришел "к равенству в плохом смысле слова". "Потому что нет уже никакой разницы между так называемыми демократическими странами и так называемыми диктатурами. Те и другие равны. Никаких десяти отличий найти нельзя. Что такое демократия? Это власть народа. Назовите мне хоть одну страну, где у власти прозападное антироссийское правительство и этот курс поддерживался бы населением страны? Нет таких стран. Нет стран, где люди поддерживали бы курс своего правительства", — сказала она. Медиаменеджер добавила, что есть страны, где поддержка власти со стороны населения очень мала. &quot;Ну какое это имеет отношение к демократии, если у тебя поддержка 26%, а у некоторых и 11%?&quot; — подчеркнула Симоньян.Если все идет вразрез с тем, как живет, думает и мечтает большинство населения страны, то это не демократия, резюмировала она.
https://ria.ru/20241202/simonjan-1986773425.html
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маргарита симоньян, владимир соловьев (телеведущий), россия, телеканал rt, миа "россия сегодня"
Маргарита Симоньян, Владимир Соловьев (телеведущий), Россия, Телеканал RT, МИА "Россия сегодня"
Симоньян высказалась о западной демократии

Симоньян заявила, что западная демократия окончательно умерла

© РИА Новости / RTГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© РИА Новости / RT
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК/ВЛАДИВОСТОК, 8 дек — РИА Новости. Западная демократия окончательно умерла и там не осталось стран, где население поддерживало бы курс своего правительства, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
«

"Я бы хотела выразить свои соболезнования всему западному миру в связи с окончательной смертью западной демократии. Она и так была давным-давно стара, больна, местами полоумна, а сейчас умерла, никем не замеченная, и не заслужила не только пышных похорон, но и маленького некролога. Сейчас любой человек, который после всего происходящего и уже произошедшего рассказывает про западную демократию перед тобой, — или олигофрен, или лгун, лицемер. И неизвестно, что хуже", — отметила она.

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По мнению Симоньян, мир пришел "к равенству в плохом смысле слова".
«
"Потому что нет уже никакой разницы между так называемыми демократическими странами и так называемыми диктатурами. Те и другие равны. Никаких десяти отличий найти нельзя. Что такое демократия? Это власть народа. Назовите мне хоть одну страну, где у власти прозападное антироссийское правительство и этот курс поддерживался бы населением страны? Нет таких стран. Нет стран, где люди поддерживали бы курс своего правительства", — сказала она.
Медиаменеджер добавила, что есть страны, где поддержка власти со стороны населения очень мала.
«

"Ну какое это имеет отношение к демократии, если у тебя поддержка 26%, а у некоторых и 11%?" — подчеркнула Симоньян.

Если все идет вразрез с тем, как живет, думает и мечтает большинство населения страны, то это не демократия, резюмировала она.
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Маргарита СимоньянВладимир Соловьев (телеведущий)РоссияТелеканал RTМИА "Россия сегодня"
 
 
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