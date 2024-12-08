Симоньян высказалась о западной демократии
Симоньян заявила, что западная демократия окончательно умерла
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК/ВЛАДИВОСТОК, 8 дек — РИА Новости. Западная демократия окончательно умерла и там не осталось стран, где население поддерживало бы курс своего правительства, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
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"Я бы хотела выразить свои соболезнования всему западному миру в связи с окончательной смертью западной демократии. Она и так была давным-давно стара, больна, местами полоумна, а сейчас умерла, никем не замеченная, и не заслужила не только пышных похорон, но и маленького некролога. Сейчас любой человек, который после всего происходящего и уже произошедшего рассказывает про западную демократию перед тобой, — или олигофрен, или лгун, лицемер. И неизвестно, что хуже", — отметила она.
По мнению Симоньян, мир пришел "к равенству в плохом смысле слова".
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"Потому что нет уже никакой разницы между так называемыми демократическими странами и так называемыми диктатурами. Те и другие равны. Никаких десяти отличий найти нельзя. Что такое демократия? Это власть народа. Назовите мне хоть одну страну, где у власти прозападное антироссийское правительство и этот курс поддерживался бы населением страны? Нет таких стран. Нет стран, где люди поддерживали бы курс своего правительства", — сказала она.
Медиаменеджер добавила, что есть страны, где поддержка власти со стороны населения очень мала.
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"Ну какое это имеет отношение к демократии, если у тебя поддержка 26%, а у некоторых и 11%?" — подчеркнула Симоньян.
Если все идет вразрез с тем, как живет, думает и мечтает большинство населения страны, то это не демократия, резюмировала она.
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