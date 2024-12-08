https://ria.ru/20241208/simonyan-1988049896.html

Симоньян высказалась о западной демократии

Симоньян высказалась о западной демократии - РИА Новости, 08.12.2024

Симоньян высказалась о западной демократии

Западная демократия окончательно умерла и там не осталось стран, где население поддерживало бы курс своего правительства, заявила главный редактор медиагруппы... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T21:22

2024-12-08T21:22

2024-12-08T21:42

маргарита симоньян

владимир соловьев (телеведущий)

россия

телеканал rt

миа "россия сегодня"

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ЧЕЛЯБИНСК/ВЛАДИВОСТОК, 8 дек — РИА Новости. Западная демократия окончательно умерла и там не осталось стран, где население поддерживало бы курс своего правительства, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1"."Я бы хотела выразить свои соболезнования всему западному миру в связи с окончательной смертью западной демократии. Она и так была давным-давно стара, больна, местами полоумна, а сейчас умерла, никем не замеченная, и не заслужила не только пышных похорон, но и маленького некролога. Сейчас любой человек, который после всего происходящего и уже произошедшего рассказывает про западную демократию перед тобой, — или олигофрен, или лгун, лицемер. И неизвестно, что хуже", — отметила она.По мнению Симоньян, мир пришел "к равенству в плохом смысле слова". "Потому что нет уже никакой разницы между так называемыми демократическими странами и так называемыми диктатурами. Те и другие равны. Никаких десяти отличий найти нельзя. Что такое демократия? Это власть народа. Назовите мне хоть одну страну, где у власти прозападное антироссийское правительство и этот курс поддерживался бы населением страны? Нет таких стран. Нет стран, где люди поддерживали бы курс своего правительства", — сказала она. Медиаменеджер добавила, что есть страны, где поддержка власти со стороны населения очень мала. "Ну какое это имеет отношение к демократии, если у тебя поддержка 26%, а у некоторых и 11%?" — подчеркнула Симоньян.Если все идет вразрез с тем, как живет, думает и мечтает большинство населения страны, то это не демократия, резюмировала она.

https://ria.ru/20241202/simonjan-1986773425.html

https://ria.ru/20241201/simonyan-1986754121.html

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маргарита симоньян, владимир соловьев (телеведущий), россия, телеканал rt, миа "россия сегодня"