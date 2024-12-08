Симоньян жалеет о пролитой крови в Сирии
Симоньян видит в ситуации с Сирией как минимум репутационные потери России
Главный редактор агентства "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян
Главный редактор агентства "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК/ВЛАДИВОСТОК, 8 дек – РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян жалеет о пролитой крови в Сирии и считает, что для России это потери как минимум репутационные, в то же время у РФ "много работы в другой точке мира".
"Очень жалко Сирию, очень жалко кровь, которая уже была пролита там, нашей и не нашей, которая будет пролита…. И давайте не будем прикрываться и делать вид, что это не так. Для нас это потери тоже, репутационные как минимум. Другое дело, что мы выиграли и выиграем много, но на какое-то время осадок остается. Я уверена, что это все смоет той волной непредвиденных событий… и эскалацией… Но о чем это говорит: Америка растит отцеубийц. Она бесконечно растит отцеубийц, которые потом оборачиваются против нее и против ее же ценностей. Это их практика", - сказала Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
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Эти "ужи куда ветер подует, туда они и ползут", уточнила она. По ее словам, они радуются пропаже Башара Асада, кто-то говорит, что он погиб, успел улететь или погиб в самолете. "Вот так заканчивают все диктаторские режимы. У нас много работы в другой точке мира. Мы воюем с хозлами. Я такой употребляю термин... Я считаю, что хозлы – это те украинцы, которые козлы, это смесь такая. Далеко не вся Украина и не весь украинский народ. Жалко Пальмиру… Не хочется, чтобы Одесса оставалась у хозлов", - пояснила она.
Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находятся министр обороны и президент. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.
В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
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