Симоньян считает незаконной отмену первого тура выборов в Румынии
Симоньян назвала незаконной отмену первого тура выборов президента в Румынии
© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкГлавный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК/ВЛАДИВОСТОК, 8 дек – РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала незаконной отмену первого тура выборов президента в Румынии, считающей себя демократической страной, где победил никому не известный кандидат Кэлин Джеорджеску.
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"Сегодня должны были состояться выборы, второй тур выборов в Румынии. Вполне себе западной уже стране, вполне себе, как они считают и провозглашают, демократической стране. Но получилось, что в первом туре больше всех голосов набрал никто. Какой-то человек, которого вообще никто не знал. Его фамилия Джеорджеску. И уверена, что его никто не знал и в самой Румынии, он занимался всем по чуть-чуть. И не потратил ни одного цента на свою предвыборную кампанию. Он свою предвыборную кампанию вел в TikTok. Ему теперь вменяют именно это. И чтобы этот человек не победил, они отменяют первый тур выборов абсолютно незаконно", - сказала Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
По ее словам, Конституционный суд сначала первый тур выборов "признал, успокоился, сложил лапки", а "потом пришлось взять трубку, потому что позвонили из Брюсселя….". И суд признал эти выборы нечестными, "мы их отменяем", добавила она. "Они вменяют как причину отмены – работу в TikTok", - сказала Симоньян.
Президент Румынии Клаус Йоханнис 28 ноября провел заседание Высшего совета национальной обороны, в рамках которого МВД и спецслужбы представили закрытые отчеты о нарушениях в рамках избирательной кампании. По просьбам политиков и СМИ эти отчеты были рассекречены. Йоханнис опубликовал отчеты МВД и спецслужб, из которых следует, что сотни блогеров якобы получили оплату за продвижение Джеорджеску.
Накануне второго тура, 6 декабря, судьи Конституционного суда Румынии приняли решение об аннулировании первого тура выборов после повторного рассмотрения жалоб общественных организаций, кандидатов в президенты и государственных структур. В запросах приводились рассекреченные Высшим советом безопасности страны документы, согласно которым предвыборная кампания прошла с нарушениями. Премьер Румынии Марчел Чолаку уже приветствовал решение Конституционного суда, назвав его правильным.
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