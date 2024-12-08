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Симоньян считает незаконной отмену первого тура выборов в Румынии - РИА Новости, 08.12.2024
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21:27 08.12.2024
https://ria.ru/20241208/simonjan-1988050207.html
Симоньян считает незаконной отмену первого тура выборов в Румынии
Симоньян считает незаконной отмену первого тура выборов в Румынии - РИА Новости, 08.12.2024
Симоньян считает незаконной отмену первого тура выборов в Румынии
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала незаконной отмену первого тура выборов президента в Румынии, считающей... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T21:27
2024-12-08T21:27
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ЧЕЛЯБИНСК/ВЛАДИВОСТОК, 8 дек – РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала незаконной отмену первого тура выборов президента в Румынии, считающей себя демократической страной, где победил никому не известный кандидат Кэлин Джеорджеску. "Сегодня должны были состояться выборы, второй тур выборов в Румынии. Вполне себе западной уже стране, вполне себе, как они считают и провозглашают, демократической стране. Но получилось, что в первом туре больше всех голосов набрал никто. Какой-то человек, которого вообще никто не знал. Его фамилия Джеорджеску. И уверена, что его никто не знал и в самой Румынии, он занимался всем по чуть-чуть. И не потратил ни одного цента на свою предвыборную кампанию. Он свою предвыборную кампанию вел в TikTok. Ему теперь вменяют именно это. И чтобы этот человек не победил, они отменяют первый тур выборов абсолютно незаконно", - сказала Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". По ее словам, Конституционный суд сначала первый тур выборов "признал, успокоился, сложил лапки", а "потом пришлось взять трубку, потому что позвонили из Брюсселя….". И суд признал эти выборы нечестными, "мы их отменяем", добавила она. "Они вменяют как причину отмены – работу в TikTok", - сказала Симоньян. В Румынии 24 ноября прошли президентские выборы, они проводятся раз в пять лет. По итогам первого тура первое место занял независимый кандидат Джеорджеску с 22,94% голосов, который проводил кампанию в TikTok. У Елены Ласкони, которая поддерживает партнерство с НАТО и США, 19,18% голосов. Президент Румынии Клаус Йоханнис 28 ноября провел заседание Высшего совета национальной обороны, в рамках которого МВД и спецслужбы представили закрытые отчеты о нарушениях в рамках избирательной кампании. По просьбам политиков и СМИ эти отчеты были рассекречены. Йоханнис опубликовал отчеты МВД и спецслужб, из которых следует, что сотни блогеров якобы получили оплату за продвижение Джеорджеску. Накануне второго тура, 6 декабря, судьи Конституционного суда Румынии приняли решение об аннулировании первого тура выборов после повторного рассмотрения жалоб общественных организаций, кандидатов в президенты и государственных структур. В запросах приводились рассекреченные Высшим советом безопасности страны документы, согласно которым предвыборная кампания прошла с нарушениями. Премьер Румынии Марчел Чолаку уже приветствовал решение Конституционного суда, назвав его правильным.
https://ria.ru/20241125/dzheordzhesku-1985505411.html
https://ria.ru/20241208/rumyniya-1987710586.html
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в мире, румыния, брюссель, сша, маргарита симоньян, клаус йоханнис, владимир соловьев (телеведущий), tiktok, нато, президентские выборы в румынии — 2024
В мире, Румыния, Брюссель, США, Маргарита Симоньян, Клаус Йоханнис, Владимир Соловьев (телеведущий), TikTok, НАТО, Президентские выборы в Румынии — 2024
Симоньян считает незаконной отмену первого тура выборов в Румынии

Симоньян назвала незаконной отмену первого тура выборов президента в Румынии

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкГлавный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян
Главный редактор медиагруппы Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК/ВЛАДИВОСТОК, 8 дек – РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала незаконной отмену первого тура выборов президента в Румынии, считающей себя демократической страной, где победил никому не известный кандидат Кэлин Джеорджеску.
«
"Сегодня должны были состояться выборы, второй тур выборов в Румынии. Вполне себе западной уже стране, вполне себе, как они считают и провозглашают, демократической стране. Но получилось, что в первом туре больше всех голосов набрал никто. Какой-то человек, которого вообще никто не знал. Его фамилия Джеорджеску. И уверена, что его никто не знал и в самой Румынии, он занимался всем по чуть-чуть. И не потратил ни одного цента на свою предвыборную кампанию. Он свою предвыборную кампанию вел в TikTok. Ему теперь вменяют именно это. И чтобы этот человек не победил, они отменяют первый тур выборов абсолютно незаконно", - сказала Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
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По ее словам, Конституционный суд сначала первый тур выборов "признал, успокоился, сложил лапки", а "потом пришлось взять трубку, потому что позвонили из Брюсселя….". И суд признал эти выборы нечестными, "мы их отменяем", добавила она. "Они вменяют как причину отмены – работу в TikTok", - сказала Симоньян.
В Румынии 24 ноября прошли президентские выборы, они проводятся раз в пять лет. По итогам первого тура первое место занял независимый кандидат Джеорджеску с 22,94% голосов, который проводил кампанию в TikTok. У Елены Ласкони, которая поддерживает партнерство с НАТО и США, 19,18% голосов.
Президент Румынии Клаус Йоханнис 28 ноября провел заседание Высшего совета национальной обороны, в рамках которого МВД и спецслужбы представили закрытые отчеты о нарушениях в рамках избирательной кампании. По просьбам политиков и СМИ эти отчеты были рассекречены. Йоханнис опубликовал отчеты МВД и спецслужб, из которых следует, что сотни блогеров якобы получили оплату за продвижение Джеорджеску.
Накануне второго тура, 6 декабря, судьи Конституционного суда Румынии приняли решение об аннулировании первого тура выборов после повторного рассмотрения жалоб общественных организаций, кандидатов в президенты и государственных структур. В запросах приводились рассекреченные Высшим советом безопасности страны документы, согласно которым предвыборная кампания прошла с нарушениями. Премьер Румынии Марчел Чолаку уже приветствовал решение Конституционного суда, назвав его правильным.
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Вчера, 00:58
 
В миреРумынияБрюссельСШАМаргарита СимоньянКлаус ЙоханнисВладимир Соловьев (телеведущий)TikTokНАТОПрезидентские выборы в Румынии — 2024
 
 
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