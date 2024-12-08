https://ria.ru/20241208/serbija-1988023137.html

Протестующие в Сербии разлили краску перед зданием скупщины

Протестующие в Сербии разлили краску перед зданием скупщины - РИА Новости, 08.12.2024

Протестующие в Сербии разлили краску перед зданием скупщины

Участники акции протеста из-за трагедии на железнодорожном вокзале в сербском Нови-Саде разлили перед входом в скупщину (городское собрание) красную краску,... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T17:21

2024-12-08T17:21

2024-12-08T18:07

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БЕЛГРАД, 8 дек — РИА Новости. Участники акции протеста из-за трагедии на железнодорожном вокзале в сербском Нови-Саде разлили перед входом в скупщину (городское собрание) красную краску, символизирующую кровь, передает городской портал 021. Студенты и сторонники оппозиции в воскресенье 15 минут в тишине блокировали крупнейший бульвар в Белграде и несколько улиц в разных городах республики. Акция началась в 11:52 (13:52 мск) — именно в это время 1 ноября произошло обрушение бетонного козырька на железнодорожном вокзале в Нови-Саде.В самом Нови-Саде митинг стартовал с минуты молчания. Затем участники перекрыли улицу Жарка Зренянина, на которой расположено городское собрание. Оппозиция предложила на заседании 3 декабря отправить в отставку мэра Милана Джурича, но большинство в скупщине проголосовало за его сохранение на посту, несмотря на потасовку у входа в представительный орган. "Граждане на тротуаре перед скупщиной красной краской написали послания: "Руки у вас в крови" и "Убийцы", — сообщил портал, разместив фото и видео с места событий.Участники акции также залили красной краской асфальт и несколько номеров проправительственного массового издания Informer, разложенных на нем. Затем демонстранты отправились мирным шествием к студенческому кампусу, чтобы поддержать протестующих там учащихся вуза. Тем временем в Белграде митингующие блокировали бульвар, водители спокойно остановились и не сигналили. Акция прошла в полной тишине. Студенты держали плакаты с требованиями привлечь к ответственности виновных в гибели людей и с претензиями к властям. Через 15 минут участники акции освободили проезжую часть, движение было восстановлено. К концу недели заблокировано преподавание в нескольких вузах и гимназиях в Белграде, Нови-Саде, Крагуеваце и Нише.На железнодорожном вокзале города Нови-Сад 1 ноября обрушился 50-метровый козырек из бетона, металла и стекла. Погибли 15 человек, в том числе трое детей, все они — сербские граждане, кроме одного гражданина Северной Македонии.После этого студенты, представители оппозиции и неправительственных организаций провели серию митингов. Они призвали к обнародованию договоров по реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде, отставке и расследованию в отношении премьера Милоша Вучевича и мэра города Милана Джурича, а также к освобождению ранее задержанных на протестах и увеличению субсидий государственным вузам на 20%.Президент Сербии Александр Вучич заявил 3 декабря, что спонсор "цветных революций" в разных странах мира всегда один и тот же, а жертвой становится народ. Он указал на сходство нынешних протестов в Сербии и Северной Македонии в 2016 году и на вовлечение детей в беспорядки в Грузии. Он заверил, что "в Сербии этого не будет", поскольку "государство намного сильнее, чем отдельные центры силы думают", а также что сербские власти достаточно демократически ориентированы, чтобы до последнего момента терпеть "все глупости" протестующих.

https://ria.ru/20241108/danas-1982770594.html

https://ria.ru/20241117/protesty-1984271130.html

https://ria.ru/20241121/serbija-1984972510.html

https://ria.ru/20241105/serbiya-1982044089.html

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Протест студентов в столице Сербии из-за гибели 15 человек при обрушении на вокзале Студенты на акции протеста из-за гибели 15 человек при обрушении 1 ноября на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад перекрыли движение на крупнейшем бульваре в столице Сербии. Через 15 минут участники акции освободили проезжую часть, движение было восстановлено. 2024-12-08T17:21 true PT0M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сербия, белград (город), северная македония, александр вучич, милош вучевич