https://ria.ru/20241208/sanktsii-1987929852.html

Россия нашла хитрый способ обойти газовые санкции США

Россия нашла хитрый способ обойти газовые санкции США - РИА Новости, 08.12.2024

Россия нашла хитрый способ обойти газовые санкции США

Меньше двух недель осталось до того, как 20 декабря вступят в силу американские санкции против Газпромбанка — и они могут иметь историческое значение. США этими РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T08:00

2024-12-08T08:00

2024-12-08T08:04

санкции в отношении россии

турецкий поток

газпромбанк

газпром

евросоюз

сша

европа

россия

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Меньше двух недель осталось до того, как 20 декабря вступят в силу американские санкции против Газпромбанка — и они могут иметь историческое значение. США этими санкциями способны поставить жирную точку в полувековом сотрудничестве "Газпрома" и Европы: первые поставки голубого топлива из СССР в Австрию начались 58 лет назад — в 1968 году, а могут закончиться в 2024-м.Весной 2022 года по указу президента РФ оплата за российский газ для всех недружественных стран была переведена на рубли, а расчеты стали возможны только через Газпромбанк. Это был тонкий ответ на западные санкции. По новому закону европейцы не могут отправлять евро и доллары за газ в европейские "дочки" "Газпрома" (которые арестовали), а должны переводить их в Газпромбанк. И уже этот банк рассчитывается в рублях с "Газпромом". Однако с 20 декабря Газпромбанк станет токсичным для европейцев, а без оплаты "Газпром" вынужден будет перекрыть вентиль.Этого, конечно, не хотят ни в Европе, ни в России. Именно поэтому Венгрия письменно призвала Вашингтон сделать исключение из-под санкций для проводки платежей за российское сырье через Газпромбанк. Для США это вполне нормальная практика. Такие исключения были выданы ряду российских банков, чтобы, например, американские компании могли покупать у России уран для своих атомных электростанций.Однако ждать от США такого щедрого шага европейцам вряд ли стоит. Шансы стремятся к нулю, ведь выдавить российский газ из Европы — это давняя нескрываемая мечта Вашингтона. Там прекрасно понимали последствия, когда вводили санкции против Газпромбанка. Даже дата вступления в силу санкций — 20 декабря — выбрана не просто так. Именно в этот день должен пройти следующий платеж за газ от Венгрии. Уже не говоря о том, что это самый разгар отопительного сезона.Но еще не все потеряно. Россия тоже не хочет терять премиальный рынок Европы и готова за него бороться. Президент РФ подписал поправки к тому весеннему указу от 2022 года, которые расширяют возможности европейцев для оплаты за поставки "Газпрома".Во-первых, теперь европейцы могут проводить оплату через третьи лица. То есть европейским покупателям предстоит за оставшиеся почти две недели найти неподсанкционную структуру, которая готова принять доллары или евро, поменять их на рубли и внести на счет в Газпромбанк для оплаты счетов за поставки газа. Найти неподсанкционный банк нынче стало не так-то просто, но все-таки это возможно.Во-вторых, разрешаются схемы взаимозачетов. Здесь вариантов можно придумать много. Например, когда доллары и евро от европейских компаний даже не заходят в Россию для оплаты поставок голубого топлива. Европейский покупатель российского газа может договориться о взаимозачете — или, грубо, о "бартере" — валют с одним из российских импортеров любых китайских товаров. Европеец отправляет валюту в обговоренный китайский банк, и российская компания использует эту валюту для закупки импортных китайских товаров (автомобили, одежда, что угодно). А рубли на эту же сумму российская компания переводит в России в Газпромбанк на счет этой европейской компании для оплаты газовых поставок.Хитрость схемы заключается в том, что она убивает одним выстрелом сразу двух зайцев. С одной стороны, помогает европейским компаниям обходить американские санкции против Газпромбанка и продолжать получать трубопроводный газ из России. С другой стороны, помогает российским и китайским компаниям (и не только китайским) обходить другие финансовые санкции, проводя экспортно-импортные операции даже без захода валюты в Россию.Правда, схема оплаты усложняется, появляются посредники, а это всегда ведет к росту издержек. Теперь европейцам самим придется озаботиться техническим вопросом, как обменять валюту на рубли и через кого передать их в Газпромбанк. Однако схема вполне рабочая и дает шанс на то, что 30 миллиардов кубометров газа или хотя бы половина из этого продолжит поступать в Евросоюз.Лишаться стабильных поставок газа из России, да еще по более комфортной цене по сравнению со спотовым рынком, наряду с Венгрией не хотят также Австрия и Словакия. Вместе они получают порядка 15 миллиардов кубометров газа в год через Украину. Под напряжением оказались также Греция, Северная Македония, Болгария, Румыния, Сербия, Босния и Герцеговина, которые получают еще порядка 15 миллиардов кубов российского газа через "Турецкий поток".Европейские страны нарастили за 11 месяцев покупку газа у "Газпрома" на 15%, до 29,3 миллиарда кубов. Если прибавить потенциальные декабрьские 1,5-2,8 миллиарда кубов, то в этом году будут поставлены все 32 миллиарда кубометров.Конечно, по сравнению с тем, что два года назад Европа потеряла 130 миллиардов кубометров российского газа, лишение ее еще 30 миллиардов выглядит не так уж страшно. Однако для реальной экономики это будет очередной тяжелый удар. Причем не только по экономикам тех стран, куда не будет физически доставлен газ, но и по всей Европе.Доля поставок газпромовского газа в ЕС составляет порядка десяти процентов, поэтому на спотовых рынках можно ожидать роста цен на газ на 15-20%. Если ситуация обострится сильными морозами, а также ожесточенной борьбой с азиатскими странами за сжиженный природный газ, то цены могут вырасти еще сильнее. Не исключено, что в моменте будет и вовсе скачок цен до 1000 долларов (и более) за тысячу кубометров.Скорее всего, от потери 30 миллиардов кубов европейцы не замерзнут. Население всегда отключают в последнюю очередь, к тому же всегда есть старый добрый способ согреться — дрова. Первыми под удар попадают промышленные объекты и заводы, которые, если потребуется, попросят экономить и меньше жечь электричества. Делается это, например, путем отключения света в часы пик. Впрочем, многие предприятия могут сами уйти на вынужденные каникулы из-за высоких издержек на электроэнергию и газ.При этом европейская промышленность еще не отошла от прошлого энергетического удара. Достаточно посмотреть на Германию, которая раньше была промышленным лидером в ЕС, а теперь стала аутсайдером. Последствия отказа от дешевых российских энергоресурсов до сих пор аукаются. И здесь вовсе не обязательно смотреть на общие макроэкономические показатели Германии, которые говорят о затяжной рецессии. Достаточно обратить внимание, что заводы в стране продолжают закрываться даже в этом году. Процесс деиндустриализации нарастает. И очередной скачок цен на энергоресурсы обязательно выбьет с рынка очередных игроков, которые держались из последних сил.

https://ria.ru/20241206/es-1987820817.html

https://ria.ru/20241129/rubl-1986325705.html

https://ria.ru/20241205/gazprombank-1987602606.html

https://ria.ru/20241205/ukraina-1987409223.html

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Ольга Самофалова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0c/1977765582_0:142:960:1102_100x100_80_0_0_b4de36f32af27be3a836b4c6bb646c44.jpg

санкции в отношении россии, турецкий поток, газпромбанк, газпром, евросоюз, сша, европа, россия, экономика, цены на нефть, аналитика