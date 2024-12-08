https://ria.ru/20241208/sallivan-1987949710.html

В Белом доме критически высказались о пользе ATACMS для Украины

В Белом доме критически высказались о пользе ATACMS для Украины - РИА Новости, 08.12.2024

В Белом доме критически высказались о пользе ATACMS для Украины

Передача Украине американских дальнобойных ракет ATACMS и разрешение на удары вглубь российской территории не станут панацеей для Киева, заявил советник... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T02:07

2024-12-08T02:07

2024-12-08T03:18

украина

россия

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джейк салливан

владимир путин

сергей лавров

нато

вооруженные силы украины

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ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Передача Украине американских дальнобойных ракет ATACMS и разрешение на удары вглубь российской территории не станут панацеей для Киева, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. "Я бы просто сказал всем, кто думает, что это панацея для этой войны, - он не понимает, что происходит. Это не панацея, а еще одна дополнительная возможность", - сказал он во время выступления на форуме по национальной обороне в штате Калифорния, говоря о передаче дальнобойных ракет и ударах вглубь РФ. По словам Салливана, для США проблема с передачей ATACMS заключалась в размере собственного арсенала, и когда Вашингтон накопил достаточное количество данных ракет для отправки, то передал их ВСУ. Чиновник отметил, что для Украины сейчас важны поставки боеприпасов, а также вопрос живой силы, которую Киев пытается решить в течение последних нескольких месяцев. Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241127/lavrov-1986100305.html

https://ria.ru/20241126/pentagon-1985886518.html

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украина, россия, сша, джейк салливан, владимир путин, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины