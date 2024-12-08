В Белом доме критически высказались о пользе ATACMS для Украины
Салливан: передача Киеву ракет ATACMS не станет панацеей для Украины
Фрагменты ракет ATACMS. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Передача Украине американских дальнобойных ракет ATACMS и разрешение на удары вглубь российской территории не станут панацеей для Киева, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Я бы просто сказал всем, кто думает, что это панацея для этой войны, - он не понимает, что происходит. Это не панацея, а еще одна дополнительная возможность", - сказал он во время выступления на форуме по национальной обороне в штате Калифорния, говоря о передаче дальнобойных ракет и ударах вглубь РФ.
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Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.