https://ria.ru/20241208/saldo-1987960872.html

Сохранение Украины в ее нынешнем виде маловероятно, заявил Сальдо

Сохранение Украины в ее нынешнем виде маловероятно, заявил Сальдо - РИА Новости, 08.12.2024

Сохранение Украины в ее нынешнем виде маловероятно, заявил Сальдо

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо считает, что сохранение Украины в её нынешнем виде в будущем маловероятно, так как русофобская политика Киева и... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T06:45

2024-12-08T06:45

2024-12-08T06:45

специальная военная операция на украине

украина

владимир сальдо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо считает, что сохранение Украины в её нынешнем виде в будущем маловероятно, так как русофобская политика Киева и вассальная зависимость от Запада приведут страну к экономической деградации, массовому оттоку населения и утрате суверенитета. "Будущее Украины в её нынешнем виде маловероятно. Последствия русофобской политики и вассальной зависимости от Запада приведут страну к экономической деградации, массовому оттоку населения и утрате суверенитета", - сказал Сальдо РИА Новости. По его словам, создание жизнеспособной государственной структуры потребует кардинальных изменений, которые пока на Украине не просматриваются. "В итоге Украина рискует стать территорией без перспектив и будущего", - сказал Сальдо.

https://ria.ru/20241207/saldo-1987861817.html

https://ria.ru/20241117/obstrely-1984228616.html

украина

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украина, владимир сальдо