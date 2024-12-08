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Сохранение Украины в ее нынешнем виде маловероятно, заявил Сальдо - РИА Новости, 08.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:45 08.12.2024
https://ria.ru/20241208/saldo-1987960872.html
Сохранение Украины в ее нынешнем виде маловероятно, заявил Сальдо
Сохранение Украины в ее нынешнем виде маловероятно, заявил Сальдо - РИА Новости, 08.12.2024
Сохранение Украины в ее нынешнем виде маловероятно, заявил Сальдо
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо считает, что сохранение Украины в её нынешнем виде в будущем маловероятно, так как русофобская политика Киева и... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T06:45
2024-12-08T06:45
специальная военная операция на украине
украина
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо считает, что сохранение Украины в её нынешнем виде в будущем маловероятно, так как русофобская политика Киева и вассальная зависимость от Запада приведут страну к экономической деградации, массовому оттоку населения и утрате суверенитета. "Будущее Украины в её нынешнем виде маловероятно. Последствия русофобской политики и вассальной зависимости от Запада приведут страну к экономической деградации, массовому оттоку населения и утрате суверенитета", - сказал Сальдо РИА Новости. По его словам, создание жизнеспособной государственной структуры потребует кардинальных изменений, которые пока на Украине не просматриваются. "В итоге Украина рискует стать территорией без перспектив и будущего", - сказал Сальдо.
https://ria.ru/20241207/saldo-1987861817.html
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украина, владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, Украина, Владимир Сальдо
Сохранение Украины в ее нынешнем виде маловероятно, заявил Сальдо

Сальдо: сохранение Украины в будущем в ее нынешнем виде маловероятно

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкВладимир Сальдо
Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Владимир Сальдо. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо считает, что сохранение Украины в её нынешнем виде в будущем маловероятно, так как русофобская политика Киева и вассальная зависимость от Запада приведут страну к экономической деградации, массовому оттоку населения и утрате суверенитета.
"Будущее Украины в её нынешнем виде маловероятно. Последствия русофобской политики и вассальной зависимости от Запада приведут страну к экономической деградации, массовому оттоку населения и утрате суверенитета", - сказал Сальдо РИА Новости.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВладимир Сальдо
 
 
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