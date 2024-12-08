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Сохранение Украины в ее нынешнем виде маловероятно, заявил Сальдо
Сохранение Украины в ее нынешнем виде маловероятно, заявил Сальдо - РИА Новости, 08.12.2024
Сохранение Украины в ее нынешнем виде маловероятно, заявил Сальдо
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо считает, что сохранение Украины в её нынешнем виде в будущем маловероятно, так как русофобская политика Киева и... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T06:45
2024-12-08T06:45
2024-12-08T06:45
специальная военная операция на украине
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо считает, что сохранение Украины в её нынешнем виде в будущем маловероятно, так как русофобская политика Киева и вассальная зависимость от Запада приведут страну к экономической деградации, массовому оттоку населения и утрате суверенитета. "Будущее Украины в её нынешнем виде маловероятно. Последствия русофобской политики и вассальной зависимости от Запада приведут страну к экономической деградации, массовому оттоку населения и утрате суверенитета", - сказал Сальдо РИА Новости. По его словам, создание жизнеспособной государственной структуры потребует кардинальных изменений, которые пока на Украине не просматриваются. "В итоге Украина рискует стать территорией без перспектив и будущего", - сказал Сальдо.
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украина, владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, Украина, Владимир Сальдо
Сохранение Украины в ее нынешнем виде маловероятно, заявил Сальдо
Сальдо: сохранение Украины в будущем в ее нынешнем виде маловероятно