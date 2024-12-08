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Умер актер из сериалов "След" и "Глухарь"
Умер актер из сериалов "След" и "Глухарь" - РИА Новости, 08.12.2024
Умер актер из сериалов "След" и "Глухарь"
Советский и российский актер Олег Руденко-Травин скончался 6 декабря, сообщил портал "Кино-Театр.Ру", добавив в биографию дату смерти артиста. РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T18:48
2024-12-08T18:48
2024-12-08T18:48
валерий лонской
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Советский и российский актер Олег Руденко-Травин скончался 6 декабря, сообщил портал "Кино-Театр.Ру", добавив в биографию дату смерти артиста.Причина и обстоятельства смерти не уточняются.Руденко-Травин родился в 1957 году. Окончил Саратовское театральное училище имени Слонова. Служил в Саратовском театре драмы, Тюменском областном театре драмы и Московском государственном областном Театре кукол. В 1987 году состоялся его дебют на экране в фильме "Мужские портреты" режиссера Валерия Лонского. Актер снялся примерно в 50 кинопроектах, среди которых "След", "Карпов", "Розыск", "Эпидемия" и получил популярность благодаря ролям в таких популярных сериалах, как "Глухарь" и "Метод".
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валерий лонской
Умер актер из сериалов "След" и "Глухарь"
Умер актер Руденко-Травин, снявшийся в сериалах "Метод" и "Глухарь"