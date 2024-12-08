https://ria.ru/20241208/rskhb-1987966429.html

В РСХБ рассказали, сколько россияне потратили в Италии по картам UnionPay

В РСХБ рассказали, сколько россияне потратили в Италии по картам UnionPay - РИА Новости, 08.12.2024

В РСХБ рассказали, сколько россияне потратили в Италии по картам UnionPay

Клиенты Россельхозбанка в октябре потратили в Италии более 2,2 миллиарда рублей по картам UnionPay, сообщили РИА Новости в кредитной организации. РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T08:45

2024-12-08T08:45

2024-12-08T08:47

туризм

италия

россельхозбанк

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Клиенты Россельхозбанка в октябре потратили в Италии более 2,2 миллиарда рублей по картам UnionPay, сообщили РИА Новости в кредитной организации. "Лидером по обороту средств по российским картам UnionPay Россельхозбанка в октябре стала Италия. В этой стране российские туристы совершили более 22,8 тысяч операций на сумму более 2,2 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. Также отмечается, что почти в 87% случаев россияне покупали одежду, средний чек одной покупки составил 155 тысяч рублей. Указывается, что на втором месте покупки непродовольственных товаров – канцтоваров, игрушек, средний чек по ним составил 81 тысячу рублей, а доля в общем обороте 4,7%. Доля покупок товаров для дома составила 2,1% со средним чеком 100 тысяч рублей, а сервисы и услуги (клининг, транспортные компании, юридические услуги) заняли долю в 1,4% со средним чеком в 71 тысячу рублей. Замыкают топ среди покупок россиян по картам UnionPay траты на отели и супермаркеты – их доля составила по 1%, а средние чеки 54 тысячи и 10 тысяч соответственно, отмечается в материалах. Всего за октябрь 2024 года клиенты Россельхозбанка совершили более 418 тысяч операций по картам UnionPay на сумму 6,7 миллиарда рублей. А за 10 месяцев 2024 года объем операций вырос до 57 миллиардов рублей. "Транзакции по картам UnionPay Россельхозбанка успешно проходят более чем в 123 странах на четырех континентах. Наши клиенты совершают с помощью них покупки в магазинах и кафе, оплачивают трансфер, а также выполняют операции по снятию и пополнению счета за рубежом. Мы прогнозируем сохранение спроса на карты и сезонный рост объема транзакций в период новогодних праздников", - отметила зампред правления РСХБ Юлия Деменюк.

https://ria.ru/20241123/card-1985388256.html

https://ria.ru/20241022/rossijane-1979231944.html

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италия, россельхозбанк