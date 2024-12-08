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Глава Lockheed Martin признал неприятную правду о производстве Javelin - РИА Новости, 08.12.2024
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04:03 08.12.2024 (обновлено: 06:29 08.12.2024)
https://ria.ru/20241208/rakety-1987955679.html
Глава Lockheed Martin признал неприятную правду о производстве Javelin
Глава Lockheed Martin признал неприятную правду о производстве Javelin - РИА Новости, 08.12.2024
Глава Lockheed Martin признал неприятную правду о производстве Javelin
Один из крупнейших оборонных подрядчиков минобороны США корпорация Lockheed Martin оказалась не в состоянии нарастить производство противотанковых систем... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T04:03
2024-12-08T06:29
в мире
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ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Один из крупнейших оборонных подрядчиков минобороны США корпорация Lockheed Martin оказалась не в состоянии нарастить производство противотанковых систем Javelin, которые поставляются и Киеву, до необходимого Пентагону уровня после начала конфликта на Украине, признал глава компании Джеймс Тейклет. "Что касается ситуации на Украине, то глава комитета начальников штабов (США. — Прим. ред.) спросил меня через месяц после того, как это началось, — как быстро можно утроить производство ракет Javelin. Я ответил ему, что за три-четыре года", — заявил он на конференции по национальной обороне в штате Калифорния. Трансляцию вели организаторы мероприятия. Тейклет сообщил, что ошибся в собственном прогнозе и американская оборонная корпорация не сможет нарастить производство до требуемых объемов в установленные сроки."Мы не в состоянии увеличить масштаб. Мы очень уязвимы из-за малого количества ключевых поставщиков", — признал он.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241208/piloty-1987954274.html
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в мире, украина, сша, россия, сергей лавров, министерство обороны сша, lockheed martin , нато
В мире, Украина, США, Россия, Сергей Лавров, Министерство обороны США, Lockheed Martin , НАТО
Глава Lockheed Martin признал неприятную правду о производстве Javelin

Глава Lockheed Martin признал, что не в состоянии нарастить производство Javelin

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкПТРК Джавелин
ПТРК Джавелин - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Один из крупнейших оборонных подрядчиков минобороны США корпорация Lockheed Martin оказалась не в состоянии нарастить производство противотанковых систем Javelin, которые поставляются и Киеву, до необходимого Пентагону уровня после начала конфликта на Украине, признал глава компании Джеймс Тейклет.
"Что касается ситуации на Украине, то глава комитета начальников штабов (США. — Прим. ред.) спросил меня через месяц после того, как это началось, — как быстро можно утроить производство ракет Javelin. Я ответил ему, что за три-четыре года", — заявил он на конференции по национальной обороне в штате Калифорния. Трансляцию вели организаторы мероприятия.
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Тейклет сообщил, что ошибся в собственном прогнозе и американская оборонная корпорация не сможет нарастить производство до требуемых объемов в установленные сроки.
"Мы не в состоянии увеличить масштаб. Мы очень уязвимы из-за малого количества ключевых поставщиков", — признал он.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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