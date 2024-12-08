https://ria.ru/20241208/putin-1987983311.html

Водителя, вывозившего людей из Курской области, наградили посмертно

Водителя, вывозившего людей из Курской области, наградили посмертно - РИА Новости, 08.12.2024

Водителя, вывозившего людей из Курской области, наградили посмертно

Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества водителя Сергея Шапаря, который вывозил людей из обстреливаемых районов Курской области,... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T11:34

2024-12-08T11:34

2024-12-08T11:34

общество

курская область

россия

владимир путин

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КУРСК, 8 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества водителя Сергея Шапаря, который вывозил людей из обстреливаемых районов Курской области, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "За смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях, наградить орденом Мужества Шапаря Сергея Сергеевича - водителя автомобиля общества с ограниченной ответственностью "Коренево", Курская область (посмертно)", - говорится в указе.

https://ria.ru/20240314/borodaenko-1933050232.html

курская область

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, курская область, россия, владимир путин