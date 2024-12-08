https://ria.ru/20241208/putin-1987983311.html
Водителя, вывозившего людей из Курской области, наградили посмертно
Водителя, вывозившего людей из Курской области, наградили посмертно - РИА Новости, 08.12.2024
Водителя, вывозившего людей из Курской области, наградили посмертно
Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества водителя Сергея Шапаря, который вывозил людей из обстреливаемых районов Курской области,... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T11:34
2024-12-08T11:34
2024-12-08T11:34
общество
курская область
россия
владимир путин
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КУРСК, 8 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества водителя Сергея Шапаря, который вывозил людей из обстреливаемых районов Курской области, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "За смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях, наградить орденом Мужества Шапаря Сергея Сергеевича - водителя автомобиля общества с ограниченной ответственностью "Коренево", Курская область (посмертно)", - говорится в указе.
https://ria.ru/20240314/borodaenko-1933050232.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, курская область, россия, владимир путин
Общество, Курская область, Россия, Владимир Путин
Водителя, вывозившего людей из Курской области, наградили посмертно
Путин посмертно наградил водителя Шапаря, вывозившего людей из Курской области