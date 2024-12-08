https://ria.ru/20241208/putin-1987979228.html

Путин наградил посла России в Канаде

Путин наградил посла России в Канаде - РИА Новости, 08.12.2024

Путин наградил посла России в Канаде

Президент РФ Владимир Путин наградил знаком отличия "За безупречную службу" посла России в Канаде Олега Степанова, соответствующий указ размещен на сайте... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T10:43

2024-12-08T10:43

2024-12-08T10:43

россия

канада

владимир путин

олег степанов

политика

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил знаком отличия "За безупречную службу" посла России в Канаде Олега Степанова, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу наградить "За безупречную службу" ХХХ лет Степанова Олега Владимировича - чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Канаде", - говорится в указе.

https://ria.ru/20241021/putin-1979141339.html

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Варвара Скокшина

россия, канада, владимир путин, олег степанов, политика