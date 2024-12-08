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Путин наградил посла России в Канаде - РИА Новости, 08.12.2024
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10:43 08.12.2024
https://ria.ru/20241208/putin-1987979228.html
Путин наградил посла России в Канаде
Путин наградил посла России в Канаде - РИА Новости, 08.12.2024
Путин наградил посла России в Канаде
Президент РФ Владимир Путин наградил знаком отличия "За безупречную службу" посла России в Канаде Олега Степанова, соответствующий указ размещен на сайте... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T10:43
2024-12-08T10:43
россия
канада
владимир путин
олег степанов
политика
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил знаком отличия "За безупречную службу" посла России в Канаде Олега Степанова, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу наградить "За безупречную службу" ХХХ лет Степанова Олега Владимировича - чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Канаде", - говорится в указе.
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россия, канада, владимир путин, олег степанов, политика
Россия, Канада, Владимир Путин, Олег Степанов, Политика
Путин наградил посла России в Канаде

Путин наградил посла России в Канаде Степанова знаком отличия

CC BY-SA 4.0 / RogerRockcliffe (cropped) / Посол Олег СтепановПосол России в Канаде Олег Степанов
Посол России в Канаде Олег Степанов - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
CC BY-SA 4.0 / RogerRockcliffe (cropped) / Посол Олег Степанов
Посол России в Канаде Олег Степанов. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил знаком отличия "За безупречную службу" посла России в Канаде Олега Степанова, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу наградить "За безупречную службу" ХХХ лет Степанова Олега Владимировича - чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Канаде", - говорится в указе.
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РоссияКанадаВладимир ПутинОлег СтепановПолитика
 
 
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