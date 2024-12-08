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Путин наградил школьников, помогавших пострадавшим в "Крокусе" - РИА Новости, 08.12.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
10:33 08.12.2024
https://ria.ru/20241208/putin-1987978537.html
Путин наградил школьников, помогавших пострадавшим в "Крокусе"
Путин наградил школьников, помогавших пострадавшим в "Крокусе" - РИА Новости, 08.12.2024
Путин наградил школьников, помогавших пострадавшим в "Крокусе"
Президент России Владимир Путин наградил медалью "За спасение погибающих" московских школьников Тимура Гуреева и Андрея Горбунова, которые помогали пострадавшим РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T10:33
2024-12-08T10:33
теракт в "крокус сити холле"
общество
москва
россия
красногорск
владимир путин
крокус
крокус сити холл
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил медалью "За спасение погибающих" московских школьников Тимура Гуреева и Андрея Горбунова, которые помогали пострадавшим во время теракта в "Крокусе". "За смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях наградить медалью "За спасение погибающих" учащегося государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа Nº 1574" Горбунова Андрея Олеговича, учащегося государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа Nº 1574" Гуреева Тимура Андреевича", - говорится в соответствующем указе главы государства, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.
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общество, москва, россия, красногорск, владимир путин, крокус, крокус сити холл
Теракт в "Крокус Сити Холле", Общество, Москва, Россия, Красногорск, Владимир Путин, Крокус, Крокус Сити Холл
Путин наградил школьников, помогавших пострадавшим в "Крокусе"

Путин наградил школьников Гуреева и Горбунова за помощь пострадавшим в "Крокусе"

© ВГТРКТимур Гуреев и Андрй Горбунов. Кадр видео ток-шоу "Наши" на "России 1"
Тимур Гуреев и Андрй Горбунов. Кадр видео ток-шоу Наши на России 1 - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© ВГТРК
Тимур Гуреев и Андрй Горбунов. Кадр видео ток-шоу "Наши" на "России 1". Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил медалью "За спасение погибающих" московских школьников Тимура Гуреева и Андрея Горбунова, которые помогали пострадавшим во время теракта в "Крокусе".
"За смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях наградить медалью "За спасение погибающих" учащегося государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа Nº 1574" Горбунова Андрея Олеговича, учащегося государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа Nº 1574" Гуреева Тимура Андреевича", - говорится в соответствующем указе главы государства, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"ОбществоМоскваРоссияКрасногорскВладимир ПутинКрокусКрокус Сити Холл
 
 
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