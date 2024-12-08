https://ria.ru/20241208/putin-1987978537.html

Путин наградил школьников, помогавших пострадавшим в "Крокусе"

Путин наградил школьников, помогавших пострадавшим в "Крокусе" - РИА Новости, 08.12.2024

Путин наградил школьников, помогавших пострадавшим в "Крокусе"

Президент России Владимир Путин наградил медалью "За спасение погибающих" московских школьников Тимура Гуреева и Андрея Горбунова, которые помогали пострадавшим РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T10:33

2024-12-08T10:33

2024-12-08T10:33

теракт в "крокус сити холле"

общество

москва

россия

красногорск

владимир путин

крокус

крокус сити холл

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил медалью "За спасение погибающих" московских школьников Тимура Гуреева и Андрея Горбунова, которые помогали пострадавшим во время теракта в "Крокусе". "За смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях наградить медалью "За спасение погибающих" учащегося государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа Nº 1574" Горбунова Андрея Олеговича, учащегося государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа Nº 1574" Гуреева Тимура Андреевича", - говорится в соответствующем указе главы государства, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.

https://ria.ru/20241122/rody-1985164906.html

москва

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красногорск

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Варвара Скокшина

общество, москва, россия, красногорск, владимир путин, крокус, крокус сити холл