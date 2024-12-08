Путин наградил школьников, помогавших пострадавшим в "Крокусе"
Путин наградил школьников Гуреева и Горбунова за помощь пострадавшим в "Крокусе"
© ВГТРКТимур Гуреев и Андрй Горбунов. Кадр видео ток-шоу "Наши" на "России 1"
© ВГТРК
Тимур Гуреев и Андрй Горбунов. Кадр видео ток-шоу "Наши" на "России 1". Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил медалью "За спасение погибающих" московских школьников Тимура Гуреева и Андрея Горбунова, которые помогали пострадавшим во время теракта в "Крокусе".
"За смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях наградить медалью "За спасение погибающих" учащегося государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа Nº 1574" Горбунова Андрея Олеговича, учащегося государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа Nº 1574" Гуреева Тимура Андреевича", - говорится в соответствующем указе главы государства, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.
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