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Путин наградил многодетных матерей из 18 регионов - РИА Новости, 08.12.2024
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10:07 08.12.2024 (обновлено: 12:48 08.12.2024)
https://ria.ru/20241208/putin-1987976016.html
Путин наградил многодетных матерей из 18 регионов
Путин наградил многодетных матерей из 18 регионов - РИА Новости, 08.12.2024
Путин наградил многодетных матерей из 18 регионов
Президент Владимир Путин отметил государственными наградами многодетных матерей и семьи из 18 регионов страны, в том числе присвоил звания "Мать-героиня", указ... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T10:07
2024-12-08T12:48
общество
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россия
калининградская область
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин отметил государственными наградами многодетных матерей и семьи из 18 регионов страны, в том числе присвоил звания "Мать-героиня", указ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации. "За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей присвоить звание "Мать-героиня" Гордиевич Лидии Николаевне, Калининградская область, Ильяшенко Марии Евгеньевне, город Москва, Майсумовой Луизе Феликсовне, Рязанская область, Прониной Марии Ивановне, Тамбовская область, Хрулёвой Светлане Васильевне, Чувашская Республика", — говорится в документе. Кроме того, орденом "Родительская слава" наградили семью Вячеслава и Дарьи Беляевых из Пензенской области, Виталия и Нины Грошаевых, а также Николая и Эльвиры Щукиных из Чувашии, Анны и Александра Локайчуков из Еврейской АО, Валентины и Евгения Черных из Крыма, Андрея и Елизаветы Янцен из Республики Саха (Якутия). Медаль ордена "Родительская слава" получили многодетные родители из Москвы, Московской области, Башкортостана, Свердловской, Рязанской, Псковской, Тюменской, Кировской, Новосибирской и Мурманской областей, а также из Республики Чувашия и Еврейской АО.
https://ria.ru/20241118/duma-1984306768.html
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общество, москва, россия, калининградская область, владимир путин
Общество, Москва, Россия, Калининградская область, Владимир Путин
Путин наградил многодетных матерей из 18 регионов

Путин отметил госнаградами многодетных матерей и семьи из 18 регионов России

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин отметил государственными наградами многодетных матерей и семьи из 18 регионов страны, в том числе присвоил звания "Мать-героиня", указ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.
"За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей присвоить звание "Мать-героиня" Гордиевич Лидии Николаевне, Калининградская область, Ильяшенко Марии Евгеньевне, город Москва, Майсумовой Луизе Феликсовне, Рязанская область, Прониной Марии Ивановне, Тамбовская область, Хрулёвой Светлане Васильевне, Чувашская Республика", — говорится в документе.
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Кроме того, орденом "Родительская слава" наградили семью Вячеслава и Дарьи Беляевых из Пензенской области, Виталия и Нины Грошаевых, а также Николая и Эльвиры Щукиных из Чувашии, Анны и Александра Локайчуков из Еврейской АО, Валентины и Евгения Черных из Крыма, Андрея и Елизаветы Янцен из Республики Саха (Якутия).
Медаль ордена "Родительская слава" получили многодетные родители из Москвы, Московской области, Башкортостана, Свердловской, Рязанской, Псковской, Тюменской, Кировской, Новосибирской и Мурманской областей, а также из Республики Чувашия и Еврейской АО.
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