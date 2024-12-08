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Пушков допустил отмену президентских выборов в Румынии - РИА Новости, 08.12.2024
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00:59 08.12.2024 (обновлено: 02:10 08.12.2024)
https://ria.ru/20241208/pushki-1987946875.html
Пушков допустил отмену президентских выборов в Румынии
Пушков допустил отмену президентских выборов в Румынии - РИА Новости, 08.12.2024
Пушков допустил отмену президентских выборов в Румынии
Власти Румынии могут отменить президентские выборы из-за высоких шансов на победу, как показывают соцопросы, неудобного для них лидера избирательной кампании... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T00:59
2024-12-08T02:10
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Власти Румынии могут отменить президентские выборы из-за высоких шансов на победу, как показывают соцопросы, неудобного для них лидера избирательной кампании Кэлина Джорджеску, полагает сенатор Алексей Пушков. В Румынии 24 ноября прошли президентские выборы, они проводятся раз в пять лет. По итогам первого тура первое место занял независимый кандидат Джеорджеску с 22,94% голосов, который проводил кампанию в TikTok. У Елены Ласкони, которая поддерживает партнерство с НАТО и США, 19,18% голосов. "Данные румынской социологической службы Sociopol от 3-4 декабря. Если верить этому опросу, за Кэлина Джорджеску - 63% избирателей, за его соперницу - ставленницу ЕС - всего 37%", - написал Пушков в своем Telegram-канале. По мнению Пушкова, если эти данные верны, то решение Конституционного суда Румынии об отмене результатов первого тура, в котором победил Джорджеску, может не дать "ожидаемых его врагами электоральных результатов", поскольку "разрыв слишком велик, чтобы заполнить его фальшивыми бюллетенями". "Но у врагов Джорджеску есть в резерве и неэлекторальные методы. Например, отменить выборы как таковые", - заключил Пушков. В пятницу судьи Конституционного суда Румынии приняли решение об аннулировании первого тура выборов после повторного рассмотрения жалоб общественных организаций, кандидатов в президенты и госструктур. В запросах приводились рассекреченные Высшим советом безопасности страны документы, согласно которым предвыборная кампания прошла с нарушениями. Премьер Румынии Марчел Чолаку уже приветствовал решение Конституционного суда, назвав его правильным.
https://ria.ru/20241125/dzheordzhesku-1985505411.html
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в мире, румыния, сша, алексей пушков, марчел чолаку, tiktok, нато, евросоюз, президентские выборы в румынии — 2024
В мире, Румыния, США, Алексей Пушков, Марчел Чолаку, TikTok, НАТО, Евросоюз, Президентские выборы в Румынии — 2024
Пушков допустил отмену президентских выборов в Румынии

Сенатор Пушков: власти Румынии могут отменить президентские выборы

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Власти Румынии могут отменить президентские выборы из-за высоких шансов на победу, как показывают соцопросы, неудобного для них лидера избирательной кампании Кэлина Джорджеску, полагает сенатор Алексей Пушков.
В Румынии 24 ноября прошли президентские выборы, они проводятся раз в пять лет. По итогам первого тура первое место занял независимый кандидат Джеорджеску с 22,94% голосов, который проводил кампанию в TikTok. У Елены Ласкони, которая поддерживает партнерство с НАТО и США, 19,18% голосов.
Кандидат на пост президента Румынии Кэлин Джорджеску - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
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"Данные румынской социологической службы Sociopol от 3-4 декабря. Если верить этому опросу, за Кэлина Джорджеску - 63% избирателей, за его соперницу - ставленницу ЕС - всего 37%", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
По мнению Пушкова, если эти данные верны, то решение Конституционного суда Румынии об отмене результатов первого тура, в котором победил Джорджеску, может не дать "ожидаемых его врагами электоральных результатов", поскольку "разрыв слишком велик, чтобы заполнить его фальшивыми бюллетенями".
"Но у врагов Джорджеску есть в резерве и неэлекторальные методы. Например, отменить выборы как таковые", - заключил Пушков.
В пятницу судьи Конституционного суда Румынии приняли решение об аннулировании первого тура выборов после повторного рассмотрения жалоб общественных организаций, кандидатов в президенты и госструктур. В запросах приводились рассекреченные Высшим советом безопасности страны документы, согласно которым предвыборная кампания прошла с нарушениями. Премьер Румынии Марчел Чолаку уже приветствовал решение Конституционного суда, назвав его правильным.
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В миреРумынияСШААлексей ПушковМарчел ЧолакуTikTokНАТОЕвросоюзПрезидентские выборы в Румынии — 2024
 
 
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