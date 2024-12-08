https://ria.ru/20241208/pushilin-1988049467.html

Пушилин рассказал о продвижении российских войск на трех направлениях

Пушилин рассказал о продвижении российских войск на трех направлениях - РИА Новости, 08.12.2024

Пушилин рассказал о продвижении российских войск на трех направлениях

Российские войска продвигаются на Краснолиманском и Часовоярском направлениях, а также в Дзержинске, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T21:19

2024-12-08T21:19

2024-12-08T21:29

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

денис пушилин

вооруженные силы украины

украина

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ДОНЕЦК, 8 дек — РИА Новости. Российские войска продвигаются на Краснолиманском и Часовоярском направлениях, а также в Дзержинске, сообщил глава ДНР Денис Пушилин."Продвижение наших подразделений на Краснолиманском направлении, на Часовоярском направлении, также мы видим продвижение в самом Дзержинске, ну и, конечно же, в центре внимания у нас Великая Новоселка и все, что происходит на этом направлении", — заявил он на видео, размещенном в Telegram-канале. По словам Пушилина, российские войска во многих местах уже почти полностью контролируют ситуацию. Поэтому на следующей неделе ожидается освобождение очередных населенных пунктов на территории ДНР. Глава республики отметил, что на Красноармейском направлении трасса Красноармейск — Днепропетровск уже "под огневым контролем" российских солдат. Продвижение идет с нескольких направлений. У Великой Новоселки идут "очень серьезные бои" в районе Нового Комара. По поводу населенного пункта Курахово глава ДНР рассказал, что с нескольких сторон ситуация практически под контролем российских подразделений, шансов у украинских войск там все меньше. Пушилин также отметил, что в Часовом Яре основные бои идут в районе огнеупорного комбината. Он добавил, что в Дзержинске наблюдается продвижение в ряде районов, но ВСУ все еще перебрасывают туда резервы.

https://ria.ru/20241203/dnr-1987132008.html

https://ria.ru/20241130/pushilin-1986624232.html

донецкая народная республика

россия

украина

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донецкая народная республика, россия, денис пушилин, вооруженные силы украины, украина