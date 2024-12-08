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Премьер Сирии установил контакт с боевиками

Премьер Сирии установил контакт с боевиками - РИА Новости, 08.12.2024

Премьер Сирии установил контакт с боевиками

Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли по телефону телеканалу Al-Arabiya заявил, что установил контакт с руководством вошедших в Дамаск боевиков из... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T09:38

2024-12-08T09:38

2024-12-08T09:38

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обострение ситуации в сирии — 2024

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли по телефону телеканалу Al-Arabiya заявил, что установил контакт с руководством вошедших в Дамаск боевиков из террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"*. "Да, мы связались с (руководителем ХТШ*) Абу Мухаммадом аль-Джулани и руководством оперативного штаба боевиков. Он сказал, что будет продолжено предоставление услуг населению, что не будет мести и репрессий", - заявил аль-Джаляли.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20241130/siriya-1986592657.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сирия, дамаск (город), россия, обострение ситуации в сирии — 2024