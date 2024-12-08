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Премьер Сирии установил контакт с боевиками - РИА Новости, 08.12.2024
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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
 
09:38 08.12.2024
https://ria.ru/20241208/premer-1987972626.html
Премьер Сирии установил контакт с боевиками
Премьер Сирии установил контакт с боевиками - РИА Новости, 08.12.2024
Премьер Сирии установил контакт с боевиками
Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли по телефону телеканалу Al-Arabiya заявил, что установил контакт с руководством вошедших в Дамаск боевиков из... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T09:38
2024-12-08T09:38
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли по телефону телеканалу Al-Arabiya заявил, что установил контакт с руководством вошедших в Дамаск боевиков из террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"*. "Да, мы связались с (руководителем ХТШ*) Абу Мухаммадом аль-Джулани и руководством оперативного штаба боевиков. Он сказал, что будет продолжено предоставление услуг населению, что не будет мести и репрессий", - заявил аль-Джаляли.* Террористическая организация, запрещена в России
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в мире, сирия, дамаск (город), россия, обострение ситуации в сирии — 2024
Война в Сирии, В мире, Сирия, Дамаск (город), Россия, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Премьер Сирии установил контакт с боевиками

Премьер Сирии аль-Джаляли установил контакт с вошедшими в Дамаск боевиками

© AP Photo / Omar SanadikiОбстановка в Дамаске, Сирия. 8 декабря 2024
Обстановка в Дамаске, Сирия. 8 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© AP Photo / Omar Sanadiki
Обстановка в Дамаске, Сирия. 8 декабря 2024
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли по телефону телеканалу Al-Arabiya заявил, что установил контакт с руководством вошедших в Дамаск боевиков из террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"*.
"Да, мы связались с (руководителем ХТШ*) Абу Мухаммадом аль-Джулани и руководством оперативного штаба боевиков. Он сказал, что будет продолжено предоставление услуг населению, что не будет мести и репрессий", - заявил аль-Джаляли.
* Террористическая организация, запрещена в России
Боевики антиправительственных группировок въезжают в Алеппо, Сирия. 29 ноября 2024 год - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
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