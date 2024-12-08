https://ria.ru/20241208/prazdnik-1987767260.html

8 декабря: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

Какой сегодня праздник: что отмечают 8 декабря в России и в мире по календарю

8 декабря: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

8 декабря 2024 года в России отмечают свой профессиональный праздник сотрудники Федерального казначейства России, а в разных странах в этот день проходит... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T06:00

2024-12-08T06:00

2024-12-08T06:00

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. 8 декабря 2024 года в России отмечают свой профессиональный праздник сотрудники Федерального казначейства России, а в разных странах в этот день проходит Международный день художника. Какие еще праздники отмечают сегодня, важные исторические события в мире, что можно делать по народному календарю, – в материале РИА Новости.Какой сегодня праздник в РоссииДень образования российского казначейства отмечается 8 декабря. В этот день в 1992 году указом Президента РФ создана система Федерального казначейства. В нашей стране и за рубежом проходит праздник, посвященный талантливым людям – Международный день художника. Он был учреждён Международной ассоциацией "Искусство народов мира" в 2007 году.Профессиональный праздник8 декабря отмечают свой профессиональный праздник сотрудники Федерального казначейства России. Он приурочен к дате подписания указа об основании этой структуры № 1556 "О Федеральном казначействе". Ведомство находится в ведении Минфина РФ и следит за обеспечением исполнения бюджета страны, контролирует финансовые операции и кассовое обслуживание выплат, имеет структурные управления и региональные подразделения.Церковный праздникВ церковном календаре 8 декабря отмечается день памяти священномученика Климента, папы Римского, православные верующие почитают его как одного из первых христианских проповедников в русских землях и молятся апостолу о защите от сильных холодов и болезней. Еще одно значимое событие этого дня – отдание праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы. В церквях проходит торжественное богослужение.Народный праздникНа Руси 8 декабря именуют Клим Холодный. Считается, что в это время уже ударяют сильные морозы. Начинать дела в этот день нужно на голодный желудок. Считалось, что именно тогда все будет даваться легко. Женщинам в Климентьев день без необходимости не стоило выходить из дома, следовало заниматься хозяйственными делами. По традиции, они стирали белье и вывешивали его на мороз, считалось, что студеный ветер "выбьет" из вещей болезни. Запрещалось жаловаться на холод, вступать в спор, ругаться и выяснять отношения.Какой сегодня праздник в миреМеждународный день художника – это праздник не только для профессионалов, но и для любителей живописи и искусства. Неважно, есть ли у вас выдающийся талант к изобразительному искусству или из-под кисти выходят простые зарисовки, этот день посвящен всем, кто своим творчеством привносит в этот мир красоту и тем, кто ценит произведения искусства. Праздник был утвержден в 2007 году Международной ассоциацией "Искусство народов мира", которую учредил в 1988 году деятель искусства, художник и писатель Николай Корнилов. Он помогал начинающим художникам, открывал художественные галереи, организовывал выставки.В этот день принято устраивать творческие мероприятия – выставки, мастер-классы, лекции. Музеи и галереи организуют бесплатное посещение или покупку билетов со скидками, чтобы каждый желающий мог прикоснуться к удивительному миру искусства.Памятные даты в историиЗначимые события, которые произошли 8 декабря в разные годы:1792 – состоялась первая в США кремация тела.1832 – по инициативе императора Николая I в Петербурге основана Николаевская академия Генерального штаба.1905 – прошла всеобщая забастовка в Минске.1931 – в США запатентован коаксиальный электрический кабель.1941 – Гитлер постановил перейти к обороне на всех участках советско-германского фронта. 20-я армия освободила Красную Поляну, ближайший к Москве населённый пункт, оккупированный немецкой армией. А на территории Польши гитлеровцами впервые был применён отравляющий газ для расправой над евреями.1955 – Парламентская ассамблея Совета Европы утвердила свой флаг – нынешний флаг Евросоюза.1980 – Джон Леннон, бывший участник рок-группы Beatles, застрелен одержимым фанатом в Нью-Йорке.1987 – Михаил Горбачёв и Рональд Рейган подписывают в Вашингтоне бессрочный Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности.1991 – в Беловежской пуще президент России Борис Ельцин, президент Украины Леонид Кравчук и председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич подписали Беловежские соглашения о создании СНГ и прекращении существования СССР.1992 – вышел указ президента России Бориса Ельцина о создании Федерального казначейства.1999 – в Москве прошло подписание Договора о создании Союзного государства России и Беларуси.2005 – окончание использования паровозной тяги в Китае. На Цзитунской железной дороге потушены все оставшиеся в стране паровозы.Именины8 декабря именины отмечают: Александр, Андрей, Василий, Варлаам, Виктор, Григорий, Иван, Иларион, Климент, Кузьма, Николай, Павел, Петр, Семён, Серафим, Ярослав.

https://ria.ru/20241205/tserkovnyy-1907967065.html

https://ria.ru/20241208/vykhodnye_v_dekabre-1909397078.html

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россия, праздники, религиозные праздники, общество