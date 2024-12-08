https://ria.ru/20241208/pozor-1987945458.html

На Западе раскрыли, как Зеленский опозорился перед Трампом и Макроном

На Западе раскрыли, как Зеленский опозорился перед Трампом и Макроном - РИА Новости, 08.12.2024

На Западе раскрыли, как Зеленский опозорился перед Трампом и Макроном

Будущий президент США Дональд Трамп вел себя безразлично по отношению к главе киевского режима Владимиру Зеленскому во время трехсторонней встречи в Париже по... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T00:36

2024-12-08T00:36

2024-12-08T00:37

в мире

париж

франция

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владимир зеленский

дональд трамп

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Будущий президент США Дональд Трамп вел себя безразлично по отношению к главе киевского режима Владимиру Зеленскому во время трехсторонней встречи в Париже по случаю открытия собора Парижской Богоматери, об этом сообщает издание New York Post."Трамп и Зеленский сидели, первый был бесстрастен, когда Макрон положил руку на руку украинского лидера. Французский президент, казалось, успокаивающе посмотрел на Зеленского", — говорится в материале.Издание также отмечает, что Зеленский "явно чувствовал себя некомфортно" в компании Трампа и Макрона во время мероприятия. По словам автора, это было заметно во время их совместной фотосессии.Ранее газета Washington Post отмечала, что визит Трампа во Францию проходит на фоне попыток Макрона и других европейских лидеров "завоевать расположение" избранного президента США, чтобы убедить его сохранить поддержку Украины.В субботу Трамп, Макрон и Зеленский провели трехстороннюю встречу в Елисейском дворце. По данным агентства Франс Пресс, она продлилась всего 35 минут.

https://ria.ru/20241208/tramp-1987943781.html

https://ria.ru/20241207/protrezvet-1987924617.html

париж

франция

сша

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в мире, париж, франция, сша, владимир зеленский, дональд трамп