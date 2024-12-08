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На Западе раскрыли, как Зеленский опозорился перед Трампом и Макроном - РИА Новости, 08.12.2024
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00:36 08.12.2024 (обновлено: 00:37 08.12.2024)
https://ria.ru/20241208/pozor-1987945458.html
На Западе раскрыли, как Зеленский опозорился перед Трампом и Макроном
На Западе раскрыли, как Зеленский опозорился перед Трампом и Макроном - РИА Новости, 08.12.2024
На Западе раскрыли, как Зеленский опозорился перед Трампом и Макроном
Будущий президент США Дональд Трамп вел себя безразлично по отношению к главе киевского режима Владимиру Зеленскому во время трехсторонней встречи в Париже по... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T00:36
2024-12-08T00:37
в мире
париж
франция
сша
владимир зеленский
дональд трамп
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Будущий президент США Дональд Трамп вел себя безразлично по отношению к главе киевского режима Владимиру Зеленскому во время трехсторонней встречи в Париже по случаю открытия собора Парижской Богоматери, об этом сообщает издание New York Post."Трамп и Зеленский сидели, первый был бесстрастен, когда Макрон положил руку на руку украинского лидера. Французский президент, казалось, успокаивающе посмотрел на Зеленского", — говорится в материале.Издание также отмечает, что Зеленский "явно чувствовал себя некомфортно" в компании Трампа и Макрона во время мероприятия. По словам автора, это было заметно во время их совместной фотосессии.Ранее газета Washington Post отмечала, что визит Трампа во Францию проходит на фоне попыток Макрона и других европейских лидеров "завоевать расположение" избранного президента США, чтобы убедить его сохранить поддержку Украины.В субботу Трамп, Макрон и Зеленский провели трехстороннюю встречу в Елисейском дворце. По данным агентства Франс Пресс, она продлилась всего 35 минут.
https://ria.ru/20241208/tramp-1987943781.html
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в мире, париж, франция, сша, владимир зеленский, дональд трамп
В мире, Париж, Франция, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
На Западе раскрыли, как Зеленский опозорился перед Трампом и Макроном

NYP: Трампу отнесся к Зеленскому безразлично во время встречи во Франции

© AP Photo / Denes ErdosВладимир Зеленский выступает на пресс-конференции в Будапеште, Венгрия
Владимир Зеленский выступает на пресс-конференции в Будапеште, Венгрия - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© AP Photo / Denes Erdos
Владимир Зеленский выступает на пресс-конференции в Будапеште, Венгрия. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Будущий президент США Дональд Трамп вел себя безразлично по отношению к главе киевского режима Владимиру Зеленскому во время трехсторонней встречи в Париже по случаю открытия собора Парижской Богоматери, об этом сообщает издание New York Post.
«
"Трамп и Зеленский сидели, первый был бесстрастен, когда Макрон положил руку на руку украинского лидера. Французский президент, казалось, успокаивающе посмотрел на Зеленского", — говорится в материале.
Дональд Трамп, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский во время встречи в Париже, Франция - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
Западный чиновник прокомментировал встречу Трампа, Макрона и Зеленского
Вчера, 00:02
Издание также отмечает, что Зеленский "явно чувствовал себя некомфортно" в компании Трампа и Макрона во время мероприятия. По словам автора, это было заметно во время их совместной фотосессии.
Ранее газета Washington Post отмечала, что визит Трампа во Францию проходит на фоне попыток Макрона и других европейских лидеров "завоевать расположение" избранного президента США, чтобы убедить его сохранить поддержку Украины.
В субботу Трамп, Макрон и Зеленский провели трехстороннюю встречу в Елисейском дворце. По данным агентства Франс Пресс, она продлилась всего 35 минут.
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