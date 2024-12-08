https://ria.ru/20241208/pozhar-1987975885.html
В Петербурге произошел крупный пожар на складе
В Петербурге произошел крупный пожар на складе - РИА Новости, 08.12.2024
В Петербурге произошел крупный пожар на складе
Складское помещение горит в Петербурге в Московском районе на 432 "квадратах", сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T10:05
2024-12-08T10:05
2024-12-08T10:16
происшествия
санкт-петербург
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Складское помещение горит в Петербурге в Московском районе на 432 "квадратах", сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. "В Московском районе горит складское помещение на 432 квадратах. Огонь тушат 36 специалистов и восемь единиц техники МЧС России. На место пожара следует мобильная лаборатория для замера воздуха", - говорится в сообщении ведомства. Позднее ведомство сообщило, что огнеборцы локализовали возгорание.
https://ria.ru/20241207/pozhar-1987908755.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Петербурге произошел крупный пожар на складе
В Московском районе Петербурга загорелся склад на площади 432 квадрата