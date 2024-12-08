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В Петербурге произошел крупный пожар на складе - РИА Новости, 08.12.2024
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10:05 08.12.2024 (обновлено: 10:16 08.12.2024)
https://ria.ru/20241208/pozhar-1987975885.html
В Петербурге произошел крупный пожар на складе
В Петербурге произошел крупный пожар на складе - РИА Новости, 08.12.2024
В Петербурге произошел крупный пожар на складе
Складское помещение горит в Петербурге в Московском районе на 432 "квадратах", сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T10:05
2024-12-08T10:16
происшествия
санкт-петербург
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Складское помещение горит в Петербурге в Московском районе на 432 "квадратах", сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. "В Московском районе горит складское помещение на 432 квадратах. Огонь тушат 36 специалистов и восемь единиц техники МЧС России. На место пожара следует мобильная лаборатория для замера воздуха", - говорится в сообщении ведомства. Позднее ведомство сообщило, что огнеборцы локализовали возгорание.
https://ria.ru/20241207/pozhar-1987908755.html
санкт-петербург
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происшествия, санкт-петербург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Петербурге произошел крупный пожар на складе

В Московском районе Петербурга загорелся склад на площади 432 квадрата

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Сотрудник МЧС России. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Складское помещение горит в Петербурге в Московском районе на 432 "квадратах", сообщает МЧС РФ в Telegram-канале.
"В Московском районе горит складское помещение на 432 квадратах. Огонь тушат 36 специалистов и восемь единиц техники МЧС России. На место пожара следует мобильная лаборатория для замера воздуха", - говорится в сообщении ведомства.
Позднее ведомство сообщило, что огнеборцы локализовали возгорание.
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ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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