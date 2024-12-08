https://ria.ru/20241208/pozhar-1987975885.html

В Петербурге произошел крупный пожар на складе

В Петербурге произошел крупный пожар на складе - РИА Новости, 08.12.2024

В Петербурге произошел крупный пожар на складе

Складское помещение горит в Петербурге в Московском районе на 432 "квадратах", сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T10:05

2024-12-08T10:05

2024-12-08T10:16

происшествия

санкт-петербург

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Складское помещение горит в Петербурге в Московском районе на 432 "квадратах", сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. "В Московском районе горит складское помещение на 432 квадратах. Огонь тушат 36 специалистов и восемь единиц техники МЧС России. На место пожара следует мобильная лаборатория для замера воздуха", - говорится в сообщении ведомства. Позднее ведомство сообщило, что огнеборцы локализовали возгорание.

https://ria.ru/20241207/pozhar-1987908755.html

санкт-петербург

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, санкт-петербург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)