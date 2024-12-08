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В МИД рассказали об инцидентах с посольством России в Швеции - РИА Новости, 08.12.2024
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08:54 08.12.2024 (обновлено: 09:16 08.12.2024)
https://ria.ru/20241208/posolstvo-1987967277.html
В МИД рассказали об инцидентах с посольством России в Швеции
В МИД рассказали об инцидентах с посольством России в Швеции - РИА Новости, 08.12.2024
В МИД рассказали об инцидентах с посольством России в Швеции
Российская сторона из-за регулярных атак беспилотников с краской на здание своего посольства в Стокгольме, регулярно указывает шведской стороне на недостатки... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T08:54
2024-12-08T09:16
в мире
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Российская сторона из-за регулярных атак беспилотников с краской на здание своего посольства в Стокгольме, регулярно указывает шведской стороне на недостатки охраны дипмиссии, сообщили РИА Новости в МИД РФ."Иначе обстоит дело с защитой посольства России в Стокгольме: российская сторона вынуждена регулярно указывать шведской стороне на недостатки в организации охраны дипмиссии", - заявили в МИД РФ.Там напомнили, что "в ночь на 29 ноября территория посольства России в Швеции подверглась очередной атаке (десятый случай с мая 2024 года) управляемого неизвестными лицами беспилотного летательного аппарата, который сбросил на его территорию емкости с красной краской". "Шведская полиция бездействовала, ограничившись лишь протоколированием фактов вандализма и нанесения ущерба имуществу дипломатической миссии", - указали в российском министерстве.
https://ria.ru/20241208/shvetsii-1987966327.html
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в мире, россия, швеция, стокгольм (город)
В мире, Россия, Швеция, Стокгольм (город)
В МИД рассказали об инцидентах с посольством России в Швеции

МИД: посольство России в Стокгольме несколько раз атаковали дроны с краской

© Фото : страница посольства РФ в Швеции в соцсетиПосольство России в Швеции
Посольство России в Швеции - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© Фото : страница посольства РФ в Швеции в соцсети
Посольство России в Швеции. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Российская сторона из-за регулярных атак беспилотников с краской на здание своего посольства в Стокгольме, регулярно указывает шведской стороне на недостатки охраны дипмиссии, сообщили РИА Новости в МИД РФ.
"Иначе обстоит дело с защитой посольства России в Стокгольме: российская сторона вынуждена регулярно указывать шведской стороне на недостатки в организации охраны дипмиссии", - заявили в МИД РФ.
Там напомнили, что "в ночь на 29 ноября территория посольства России в Швеции подверглась очередной атаке (десятый случай с мая 2024 года) управляемого неизвестными лицами беспилотного летательного аппарата, который сбросил на его территорию емкости с красной краской". "Шведская полиция бездействовала, ограничившись лишь протоколированием фактов вандализма и нанесения ущерба имуществу дипломатической миссии", - указали в российском министерстве.
МИД России - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
МИД получил ноту об инциденте с посольством Швеции в Москве
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