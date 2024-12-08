https://ria.ru/20241208/posolstvo-1987967277.html

В МИД рассказали об инцидентах с посольством России в Швеции

В МИД рассказали об инцидентах с посольством России в Швеции - РИА Новости, 08.12.2024

В МИД рассказали об инцидентах с посольством России в Швеции

Российская сторона из-за регулярных атак беспилотников с краской на здание своего посольства в Стокгольме, регулярно указывает шведской стороне на недостатки... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T08:54

2024-12-08T08:54

2024-12-08T09:16

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Российская сторона из-за регулярных атак беспилотников с краской на здание своего посольства в Стокгольме, регулярно указывает шведской стороне на недостатки охраны дипмиссии, сообщили РИА Новости в МИД РФ."Иначе обстоит дело с защитой посольства России в Стокгольме: российская сторона вынуждена регулярно указывать шведской стороне на недостатки в организации охраны дипмиссии", - заявили в МИД РФ.Там напомнили, что "в ночь на 29 ноября территория посольства России в Швеции подверглась очередной атаке (десятый случай с мая 2024 года) управляемого неизвестными лицами беспилотного летательного аппарата, который сбросил на его территорию емкости с красной краской". "Шведская полиция бездействовала, ограничившись лишь протоколированием фактов вандализма и нанесения ущерба имуществу дипломатической миссии", - указали в российском министерстве.

https://ria.ru/20241208/shvetsii-1987966327.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, швеция, стокгольм (город)