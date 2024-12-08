В МИД рассказали об инцидентах с посольством России в Швеции
МИД: посольство России в Стокгольме несколько раз атаковали дроны с краской
© Фото : страница посольства РФ в Швеции в соцсетиПосольство России в Швеции
© Фото : страница посольства РФ в Швеции в соцсети
Посольство России в Швеции. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Российская сторона из-за регулярных атак беспилотников с краской на здание своего посольства в Стокгольме, регулярно указывает шведской стороне на недостатки охраны дипмиссии, сообщили РИА Новости в МИД РФ.
"Иначе обстоит дело с защитой посольства России в Стокгольме: российская сторона вынуждена регулярно указывать шведской стороне на недостатки в организации охраны дипмиссии", - заявили в МИД РФ.
Там напомнили, что "в ночь на 29 ноября территория посольства России в Швеции подверглась очередной атаке (десятый случай с мая 2024 года) управляемого неизвестными лицами беспилотного летательного аппарата, который сбросил на его территорию емкости с красной краской". "Шведская полиция бездействовала, ограничившись лишь протоколированием фактов вандализма и нанесения ущерба имуществу дипломатической миссии", - указали в российском министерстве.