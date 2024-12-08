В Польше опасаются наплыва беженцев из Сирии
Замглавы МИД Польши Душчык считает, что наплыв мигрантов из Сирии увеличится
Логотип на здании Европарламента в Брюсселе. Архивное фото
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ВАРШАВА, 8 дек - РИА Новости. Польша, как будущий председатель Совета ЕС, ожидает усиления миграции из Сирии в связи с последними событиями в этой стране, заявил заместитель министра иностранные дел республики Мачей Душчык.
Польша будет председательствовать в Европейском союзе в первой половине 2025 года.
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"Как будущий председатель в Совете ЕС, мы анализируем различные сценарии миграции после политических изменений в Сирии, происходящих на наших глазах. Ключевым является обеспечение безопасности", - написал Душчык на платформе Х.
Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.
В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
В воскресенье, 8 декабря, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.
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