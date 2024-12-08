https://ria.ru/20241208/polsha-1988059173.html

В Польше опасаются наплыва беженцев из Сирии

В Польше опасаются наплыва беженцев из Сирии - РИА Новости, 08.12.2024

В Польше опасаются наплыва беженцев из Сирии

Польша, как будущий председатель Совета ЕС, ожидает усиления миграции из Сирии в связи с последними событиями в этой стране, заявил заместитель министра... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T23:34

2024-12-08T23:34

2024-12-08T23:36

война в сирии

в мире

россия

москва

сирия

башар асад

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ВАРШАВА, 8 дек - РИА Новости. Польша, как будущий председатель Совета ЕС, ожидает усиления миграции из Сирии в связи с последними событиями в этой стране, заявил заместитель министра иностранные дел республики Мачей Душчык. Польша будет председательствовать в Европейском союзе в первой половине 2025 года. "Как будущий председатель в Совете ЕС, мы анализируем различные сценарии миграции после политических изменений в Сирии, происходящих на наших глазах. Ключевым является обеспечение безопасности", - написал Душчык на платформе Х. Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. В воскресенье, 8 декабря, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.Обострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241015/polsha-1978104171.html

https://ria.ru/20241022/migratsiya-1979361941.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, москва, сирия, башар асад