https://ria.ru/20241208/podpole-1987960296.html
СБУ избивает на допросах жителей Харьковской области, сообщило подполье
СБУ избивает на допросах жителей Харьковской области, сообщило подполье - РИА Новости, 08.12.2024
СБУ избивает на допросах жителей Харьковской области, сообщило подполье
Служба безопасности Украины применяет насилие к жителям Купянского и Изюмского районов Харьковской области, которых подозревает в симпатиях к РФ, об этом РИА... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T06:33
2024-12-08T06:33
2024-12-08T06:34
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Служба безопасности Украины применяет насилие к жителям Купянского и Изюмского районов Харьковской области, которых подозревает в симпатиях к РФ, об этом РИА Новости рассказали в пророссийском подполье. В подполье также предоставили РИА Новости переписку с очевидицей происходившего в Харьковской области, которая попросила не называть ее имя из соображений безопасности. "Меня принудительно вывезли в Изюм, проверяют телефоны, СБУ на допросах бьют. Удали переписку с телефона, я боюсь, не знаю на сколько меня хватит, но пока нет выбора. Перед эвакуацией ходили по домам СБУ в *** (название села - ред.) и проверяли телефоны. Спрашивали, почему не уезжаем, ждем ли Россию. За то, что не хотели уезжать, нас считают предателями, а в дома тех, кто уехал, селят военных. В доме моих соседей поселились 10 человек", - написала очевидица. Первые сообщения о принудительной эвакуации стали поступать в октябре 2024 года, на фоне успешного продвижения российских войск на купянском направлении.
https://ria.ru/20241206/novodimitrovka-1987641555.html
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харьковская область, россия, украина, служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Украина, Служба безопасности Украины
СБУ избивает на допросах жителей Харьковской области, сообщило подполье
СБУ применяет насилие на допросах жителей Харьковской области