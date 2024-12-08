https://ria.ru/20241208/podpole-1987960296.html

СБУ избивает на допросах жителей Харьковской области, сообщило подполье

СБУ избивает на допросах жителей Харьковской области, сообщило подполье - РИА Новости, 08.12.2024

СБУ избивает на допросах жителей Харьковской области, сообщило подполье

Служба безопасности Украины применяет насилие к жителям Купянского и Изюмского районов Харьковской области, которых подозревает в симпатиях к РФ, об этом РИА... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T06:33

2024-12-08T06:33

2024-12-08T06:34

специальная военная операция на украине

харьковская область

россия

украина

служба безопасности украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/13/1934296707_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_82cf9b16df1cb5cb701504b8ef211258.jpg

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Служба безопасности Украины применяет насилие к жителям Купянского и Изюмского районов Харьковской области, которых подозревает в симпатиях к РФ, об этом РИА Новости рассказали в пророссийском подполье. В подполье также предоставили РИА Новости переписку с очевидицей происходившего в Харьковской области, которая попросила не называть ее имя из соображений безопасности. "Меня принудительно вывезли в Изюм, проверяют телефоны, СБУ на допросах бьют. Удали переписку с телефона, я боюсь, не знаю на сколько меня хватит, но пока нет выбора. Перед эвакуацией ходили по домам СБУ в *** (название села - ред.) и проверяли телефоны. Спрашивали, почему не уезжаем, ждем ли Россию. За то, что не хотели уезжать, нас считают предателями, а в дома тех, кто уехал, селят военных. В доме моих соседей поселились 10 человек", - написала очевидица. Первые сообщения о принудительной эвакуации стали поступать в октябре 2024 года, на фоне успешного продвижения российских войск на купянском направлении.

https://ria.ru/20241206/novodimitrovka-1987641555.html

https://ria.ru/20241123/ukraina-1985310207.html

харьковская область

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

харьковская область, россия, украина, служба безопасности украины