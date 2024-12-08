https://ria.ru/20241208/plennyy-1987962423.html

Пленный: ВСУ бросают в Курскую область наспех подготовленных мобилизованных

Пленный: ВСУ бросают в Курскую область наспех подготовленных мобилизованных - РИА Новости, 08.12.2024

Пленный: ВСУ бросают в Курскую область наспех подготовленных мобилизованных

Украинский пленный десантник Вячеслав Рябина рассказал РИА Новости, как его и мобилизованных сослуживцев отправили на передовую в Курскую область после... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T07:35

2024-12-08T07:35

2024-12-08T09:19

специальная военная операция на украине

россия

курская область

брянская область

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/08/1987970139_0:86:3072:1814_1920x0_80_0_0_d3567653e8d637d0c75ce9445f310bd9.jpg

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Украинский пленный десантник Вячеслав Рябина рассказал РИА Новости, как его и мобилизованных сослуживцев отправили на передовую в Курскую область после недельного "интенсивного" курса подготовки в 95-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ."Неделя-"интенсивка" была. В 95-й бригаде этот центр находился. Уже бригада нас забрала. Там обучали неделю. Называли так — "интенсивка". Да, там нас даже не выбирали. Приехала 95-я, там и другие были перед этим, потом мы пришли с полигона, приехала 95-я, нас построили, роту, сказали: "Тем, тем, тем выйти", кому свыше (определенного. — Прим. ред.) возраста, всех остальных переписали пофамильно, и все — отвезли в Сумы", — сообщил собеседник агентства. В Сумах, по словам пленного, их поселили в частном доме и потом еще раз отправили на полигон. Там они прошли короткий курс подготовки, включавший в себя медицину, тактику и стрельбу."Но вечером приехал, сказал: "15 минут на сборы! Выезжаем!"… Собрались за минут 15, через полчаса приехал за нами (бронемашина. — Прим. ред.) "Козак", загрузил нас восемь человек по списку и поехал. Мы ехали часа полтора..." — сообщил пленный. Позднее, уже во время боевых действий, на позиции, по его словам, их было пятеро, но после минометного обстрела два украинских десантника были уничтожены, оставшиеся трое, включая Рябину, сдались в плен.Стрелок-пулеметчик 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Вячеслав Рябина был мобилизован в августе 2024 года, в декабре сдался в плен в Курской области.Рано утром 6 августа украинские боевики вторглись в Курскую область для захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. Сейчас российская армия планомерно выдавливает противника из региона.По последним данным Минобороны, за период боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 38,8 тысячи военнослужащих и 232 танка.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20241208/voyska-1987955203.html

https://ria.ru/20241208/novodmitrovka-1987956727.html

https://ria.ru/20241208/voennoplennyy-1987957272.html

россия

курская область

брянская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, курская область, брянская область, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины