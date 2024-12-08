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Пленный: ВСУ бросают в Курскую область наспех подготовленных мобилизованных - РИА Новости, 08.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:35 08.12.2024 (обновлено: 09:19 08.12.2024)
https://ria.ru/20241208/plennyy-1987962423.html
Пленный: ВСУ бросают в Курскую область наспех подготовленных мобилизованных
Пленный: ВСУ бросают в Курскую область наспех подготовленных мобилизованных - РИА Новости, 08.12.2024
Пленный: ВСУ бросают в Курскую область наспех подготовленных мобилизованных
Украинский пленный десантник Вячеслав Рябина рассказал РИА Новости, как его и мобилизованных сослуживцев отправили на передовую в Курскую область после... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T07:35
2024-12-08T09:19
специальная военная операция на украине
россия
курская область
брянская область
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Украинский пленный десантник Вячеслав Рябина рассказал РИА Новости, как его и мобилизованных сослуживцев отправили на передовую в Курскую область после недельного "интенсивного" курса подготовки в 95-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ."Неделя-"интенсивка" была. В 95-й бригаде этот центр находился. Уже бригада нас забрала. Там обучали неделю. Называли так — "интенсивка". Да, там нас даже не выбирали. Приехала 95-я, там и другие были перед этим, потом мы пришли с полигона, приехала 95-я, нас построили, роту, сказали: "Тем, тем, тем выйти", кому свыше (определенного. — Прим. ред.) возраста, всех остальных переписали пофамильно, и все — отвезли в Сумы", — сообщил собеседник агентства. В Сумах, по словам пленного, их поселили в частном доме и потом еще раз отправили на полигон. Там они прошли короткий курс подготовки, включавший в себя медицину, тактику и стрельбу."Но вечером приехал, сказал: "15 минут на сборы! Выезжаем!"… Собрались за минут 15, через полчаса приехал за нами (бронемашина. — Прим. ред.) "Козак", загрузил нас восемь человек по списку и поехал. Мы ехали часа полтора..." — сообщил пленный. Позднее, уже во время боевых действий, на позиции, по его словам, их было пятеро, но после минометного обстрела два украинских десантника были уничтожены, оставшиеся трое, включая Рябину, сдались в плен.Стрелок-пулеметчик 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Вячеслав Рябина был мобилизован в августе 2024 года, в декабре сдался в плен в Курской области.Рано утром 6 августа украинские боевики вторглись в Курскую область для захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. Сейчас российская армия планомерно выдавливает противника из региона.По последним данным Минобороны, за период боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 38,8 тысячи военнослужащих и 232 танка.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20241208/voyska-1987955203.html
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россия, курская область, брянская область, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Брянская область, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Пленный: ВСУ бросают в Курскую область наспех подготовленных мобилизованных

Пленный Рябина: ВСУ бросают в Курскую область неподготовленных мобилизованных

© Getty Images / Anadolu / Diego Herrera CarcedoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© Getty Images / Anadolu / Diego Herrera Carcedo
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Украинский пленный десантник Вячеслав Рябина рассказал РИА Новости, как его и мобилизованных сослуживцев отправили на передовую в Курскую область после недельного "интенсивного" курса подготовки в 95-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ.
«
"Неделя-"интенсивка" была. В 95-й бригаде этот центр находился. Уже бригада нас забрала. Там обучали неделю. Называли так — "интенсивка". Да, там нас даже не выбирали. Приехала 95-я, там и другие были перед этим, потом мы пришли с полигона, приехала 95-я, нас построили, роту, сказали: "Тем, тем, тем выйти", кому свыше (определенного. — Прим. ред.) возраста, всех остальных переписали пофамильно, и все — отвезли в Сумы", — сообщил собеседник агентства.
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В Сумах, по словам пленного, их поселили в частном доме и потом еще раз отправили на полигон. Там они прошли короткий курс подготовки, включавший в себя медицину, тактику и стрельбу.
"Но вечером приехал, сказал: "15 минут на сборы! Выезжаем!"… Собрались за минут 15, через полчаса приехал за нами (бронемашина. — Прим. ред.) "Козак", загрузил нас восемь человек по списку и поехал. Мы ехали часа полтора..." — сообщил пленный.
Позднее, уже во время боевых действий, на позиции, по его словам, их было пятеро, но после минометного обстрела два украинских десантника были уничтожены, оставшиеся трое, включая Рябину, сдались в плен.
Стрелок-пулеметчик 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Вячеслав Рябина был мобилизован в августе 2024 года, в декабре сдался в плен в Курской области.
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В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьБрянская областьВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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