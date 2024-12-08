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Украинский пленный рассказал, как его обманули в военкомате - РИА Новости, 08.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:38 08.12.2024
https://ria.ru/20241208/plennyj-1987978934.html
Украинский пленный рассказал, как его обманули в военкомате
Украинский пленный рассказал, как его обманули в военкомате - РИА Новости, 08.12.2024
Украинский пленный рассказал, как его обманули в военкомате
Военнослужащий ВСУ, сдавшийся в плен на территории Курской области, Роман Гутник, рассказал, как сотрудники харьковского военкомата обещали ему выдать справку,... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T10:38
2024-12-08T10:38
специальная военная операция на украине
курская область
харьков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Военнослужащий ВСУ, сдавшийся в плен на территории Курской области, Роман Гутник, рассказал, как сотрудники харьковского военкомата обещали ему выдать справку, а вместо этого отправили на фронт. "Подъехали на бусе, окружили. Говорят: "Поехали с нами, мы тебе выпишем листочек, чтобы тебя не останавливали, ты показывал этот листочек", - сказал Гутник в видеоролике, опубликованном российским Минобороны. Гутник рассказал, что работал в Харькове сапожником. Его задержали сотрудники Баварского ТЦК (военкомата), обманом доставили в военкомат и, несмотря на хронические заболевания, признали годным к военной службе. Командование отправило Гутника вместе с напарником смотреть за дорогой в курском приграничье на четверо суток, но, когда подошло время ротации, их менять не стали. После этого украинец вместе с сослуживцем покинули позицию и ушли спать в соседнею посадку, где были взяты в плен российскими военными.
https://ria.ru/20241208/odessa-1987588216.html
https://ria.ru/20240518/ukraina-1946831368.html
курская область
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курская область, харьков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Харьков, Вооруженные силы Украины
Украинский пленный рассказал, как его обманули в военкомате

Украинец Гутник рассказал, что его отправили на фронт вместо выдачи справки

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Военнослужащий ВСУ, сдавшийся в плен на территории Курской области, Роман Гутник, рассказал, как сотрудники харьковского военкомата обещали ему выдать справку, а вместо этого отправили на фронт.
"Подъехали на бусе, окружили. Говорят: "Поехали с нами, мы тебе выпишем листочек, чтобы тебя не останавливали, ты показывал этот листочек", - сказал Гутник в видеоролике, опубликованном российским Минобороны.
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Вчера, 08:00
Гутник рассказал, что работал в Харькове сапожником. Его задержали сотрудники Баварского ТЦК (военкомата), обманом доставили в военкомат и, несмотря на хронические заболевания, признали годным к военной службе.
Командование отправило Гутника вместе с напарником смотреть за дорогой в курском приграничье на четверо суток, но, когда подошло время ротации, их менять не стали. После этого украинец вместе с сослуживцем покинули позицию и ушли спать в соседнею посадку, где были взяты в плен российскими военными.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьХарьковВооруженные силы Украины
 
 
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