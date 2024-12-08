https://ria.ru/20241208/plennyj-1987978934.html
Украинский пленный рассказал, как его обманули в военкомате
Украинский пленный рассказал, как его обманули в военкомате - РИА Новости, 08.12.2024
Украинский пленный рассказал, как его обманули в военкомате
Военнослужащий ВСУ, сдавшийся в плен на территории Курской области, Роман Гутник, рассказал, как сотрудники харьковского военкомата обещали ему выдать справку,... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T10:38
2024-12-08T10:38
2024-12-08T10:38
специальная военная операция на украине
курская область
харьков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Военнослужащий ВСУ, сдавшийся в плен на территории Курской области, Роман Гутник, рассказал, как сотрудники харьковского военкомата обещали ему выдать справку, а вместо этого отправили на фронт. "Подъехали на бусе, окружили. Говорят: "Поехали с нами, мы тебе выпишем листочек, чтобы тебя не останавливали, ты показывал этот листочек", - сказал Гутник в видеоролике, опубликованном российским Минобороны. Гутник рассказал, что работал в Харькове сапожником. Его задержали сотрудники Баварского ТЦК (военкомата), обманом доставили в военкомат и, несмотря на хронические заболевания, признали годным к военной службе. Командование отправило Гутника вместе с напарником смотреть за дорогой в курском приграничье на четверо суток, но, когда подошло время ротации, их менять не стали. После этого украинец вместе с сослуживцем покинули позицию и ушли спать в соседнею посадку, где были взяты в плен российскими военными.
https://ria.ru/20241208/odessa-1987588216.html
https://ria.ru/20240518/ukraina-1946831368.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, харьков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Харьков, Вооруженные силы Украины
Украинский пленный рассказал, как его обманули в военкомате
Украинец Гутник рассказал, что его отправили на фронт вместо выдачи справки
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Военнослужащий ВСУ, сдавшийся в плен на территории Курской области, Роман Гутник, рассказал, как сотрудники харьковского военкомата обещали ему выдать справку, а вместо этого отправили на фронт.
"Подъехали на бусе, окружили. Говорят: "Поехали с нами, мы тебе выпишем листочек, чтобы тебя не останавливали, ты показывал этот листочек", - сказал Гутник в видеоролике, опубликованном российским Минобороны.
Гутник рассказал, что работал в Харькове
сапожником. Его задержали сотрудники Баварского ТЦК (военкомата), обманом доставили в военкомат и, несмотря на хронические заболевания, признали годным к военной службе.
Командование отправило Гутника вместе с напарником смотреть за дорогой в курском приграничье на четверо суток, но, когда подошло время ротации, их менять не стали. После этого украинец вместе с сослуживцем покинули позицию и ушли спать в соседнею посадку, где были взяты в плен российскими военными.