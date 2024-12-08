https://ria.ru/20241208/piloty-1987954274.html
Украине не хватило пилотов для обучения на F-16, заявили в Белом доме
Украине не хватило пилотов для обучения на F-16, заявили в Белом доме - РИА Новости, 08.12.2024
Украине не хватило пилотов для обучения на F-16, заявили в Белом доме
Украина не смогла предоставить США достаточного количества пилотов для обучения на американских истребителях F-16, сообщил советник главы Белого дома по... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T03:17
2024-12-08T03:17
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ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Украина не смогла предоставить США достаточного количества пилотов для обучения на американских истребителях F-16, сообщил советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан. "У нас было ограниченное число обученных пилотов не потому, что мы не были готовы их обучать… а потому, что у украинцев нет пилотов для своевременного создания полноценных возможностей F-16", - заявил он на конференции по национальной обороне в штате Калифорния. Салливан добавил, что США были готовы обучать так много украинских пилотов управлению F-16, как это возможно. Истребители F-16 не смогут поменять ситуацию на поле боя, заявил ранее президент РФ Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что если эти истребители будут стартовать с территории третьих стран, они станут легитимной целью для России. Кроме того, по словам президента, F-16 ждет такая же судьба, как и другую поставленную Киеву западную технику - Россия будет их уничтожать. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241208/sallivan-1987949710.html
https://ria.ru/20240614/f-16-1952757218.html
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В мире, Россия, Украина, США, Джейк Салливан, Владимир Путин, Сергей Лавров, НАТО, F-16
Украине не хватило пилотов для обучения на F-16, заявили в Белом доме
Салливан: Украина не смогла предоставить достаточно пилотов для обучения на F-16