https://ria.ru/20241208/peskov-1988007532.html

Украинские потери кратно превышают российские, заявил Песков

Украинские потери кратно превышают российские, заявил Песков - РИА Новости, 08.12.2024

Украинские потери кратно превышают российские, заявил Песков

Украинские потери кратно превышают потери с российской стороны, эта тенденция будет вести к понижению возраста мобилизации на Украине до 18 лет и ужесточению... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T14:57

2024-12-08T14:57

2024-12-08T14:57

специальная военная операция на украине

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сша

дмитрий песков

дональд трамп

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Украинские потери кратно превышают потери с российской стороны, эта тенденция будет вести к понижению возраста мобилизации на Украине до 18 лет и ужесточению насильственной мобилизации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Реальные цифры потерь совершенно другие. Украинские потери кратно превышают потери с российской стороны. Дальнейшее продолжение таких темпов ведет к полному истощению украинской армии и понижению мобилизационного возраста до 18 лет, а также ужесточению насильственной мобилизации", - сказал Песков журналистам, комментируя данные о потерях на фронте, приведенные будущим президентом США Дональдом Трампом.

https://ria.ru/20241208/peskov-1988004236.html

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украина, россия, сша, дмитрий песков, дональд трамп