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Украинские потери кратно превышают российские, заявил Песков - РИА Новости, 08.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:57 08.12.2024
https://ria.ru/20241208/peskov-1988007532.html
Украинские потери кратно превышают российские, заявил Песков
Украинские потери кратно превышают российские, заявил Песков - РИА Новости, 08.12.2024
Украинские потери кратно превышают российские, заявил Песков
Украинские потери кратно превышают потери с российской стороны, эта тенденция будет вести к понижению возраста мобилизации на Украине до 18 лет и ужесточению... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T14:57
2024-12-08T14:57
специальная военная операция на украине
украина
россия
сша
дмитрий песков
дональд трамп
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Украинские потери кратно превышают потери с российской стороны, эта тенденция будет вести к понижению возраста мобилизации на Украине до 18 лет и ужесточению насильственной мобилизации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Реальные цифры потерь совершенно другие. Украинские потери кратно превышают потери с российской стороны. Дальнейшее продолжение таких темпов ведет к полному истощению украинской армии и понижению мобилизационного возраста до 18 лет, а также ужесточению насильственной мобилизации", - сказал Песков журналистам, комментируя данные о потерях на фронте, приведенные будущим президентом США Дональдом Трампом.
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украина, россия, сша, дмитрий песков, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, США, Дмитрий Песков, Дональд Трамп
Украинские потери кратно превышают российские, заявил Песков

Песков: украинские потери кратно превышают потери российской армии

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Украинские потери кратно превышают потери с российской стороны, эта тенденция будет вести к понижению возраста мобилизации на Украине до 18 лет и ужесточению насильственной мобилизации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Реальные цифры потерь совершенно другие. Украинские потери кратно превышают потери с российской стороны. Дальнейшее продолжение таких темпов ведет к полному истощению украинской армии и понижению мобилизационного возраста до 18 лет, а также ужесточению насильственной мобилизации", - сказал Песков журналистам, комментируя данные о потерях на фронте, приведенные будущим президентом США Дональдом Трампом.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
Россия ознакомилась с заявлением Трампа по Украине, сообщил Песков
Вчера, 14:42
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияСШАДмитрий ПесковДональд Трамп
 
 
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