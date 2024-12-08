https://ria.ru/20241208/peskov-1988004236.html
Россия ознакомилась с заявлением Трампа по Украине, сообщил Песков
Россия ознакомилась с заявлением Трампа по Украине, сообщил Песков - РИА Новости, 08.12.2024
Россия ознакомилась с заявлением Трампа по Украине, сообщил Песков
Россия изучила заявление избранного президента США Дональда Трампа по поводу конфликта на Украине, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T14:42
2024-12-08T14:42
2024-12-08T16:09
россия
париж
в мире
сша
дональд трамп
эммануэль макрон
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971837781_0:96:3072:1824_1920x0_80_0_0_7f4c69167dc4c5bed9b5061a05c35f97.jpg
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Россия изучила заявление избранного президента США Дональда Трампа по поводу конфликта на Украине, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы внимательно ознакомились с заявлением избранного президента США Дональда Трампа, которое он сделал после встречи в Париже с Макроном и Зеленским", — отметил Песков.Представитель Кремля отметил, что озвученные Трампом данные о российских потерях на СВО изложены в украинской трактовке и излагают позицию Киева.В субботу будущий американский лидер, Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон провели трехстороннюю встречу в Париже. По данным агентства Франс Пресс, она продлилась всего 35 минут. Трамп и Макрон сначала провели двусторонние переговоры, перед началом которых американец заявил, что намерен обсудить с президентом Франции, как мир "немного сходит с ума".При этом, по информации Axios, Трамп изначально не хотел встречаться с Зеленским, но его убедил Макрон. А как писало издание New York Post, республиканец во время мероприятия вел себя безразлично по отношению к главе киевского режима.Москва неоднократно заявляла, что готова к переговорам по ситуации на Украине. Так, в июне президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта: Москва незамедлительно прекратит огонь и объявит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территории новых регионов России. Кроме того, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Помимо этого, Путин указал на необходимость отмены санкций против Москвы.
https://ria.ru/20241208/tramp-1987991842.html
https://ria.ru/20241208/peskov-1988003944.html
россия
париж
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971837781_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_5ad4f75aa9de4f4e5650dcc831704ed9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, париж, в мире, сша, дональд трамп, эммануэль макрон, дмитрий песков
Россия, Париж, В мире, США, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, Дмитрий Песков
Россия ознакомилась с заявлением Трампа по Украине, сообщил Песков
Песков: РФ ознакомилась с заявлением Трампа после встречи с Макроном и Зеленским