https://ria.ru/20241208/peskov-1988004236.html

Россия ознакомилась с заявлением Трампа по Украине, сообщил Песков

Россия ознакомилась с заявлением Трампа по Украине, сообщил Песков - РИА Новости, 08.12.2024

Россия ознакомилась с заявлением Трампа по Украине, сообщил Песков

Россия изучила заявление избранного президента США Дональда Трампа по поводу конфликта на Украине, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T14:42

2024-12-08T14:42

2024-12-08T16:09

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Россия изучила заявление избранного президента США Дональда Трампа по поводу конфликта на Украине, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы внимательно ознакомились с заявлением избранного президента США Дональда Трампа, которое он сделал после встречи в Париже с Макроном и Зеленским", — отметил Песков.Представитель Кремля отметил, что озвученные Трампом данные о российских потерях на СВО изложены в украинской трактовке и излагают позицию Киева.В субботу будущий американский лидер, Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон провели трехстороннюю встречу в Париже. По данным агентства Франс Пресс, она продлилась всего 35 минут. Трамп и Макрон сначала провели двусторонние переговоры, перед началом которых американец заявил, что намерен обсудить с президентом Франции, как мир "немного сходит с ума".При этом, по информации Axios, Трамп изначально не хотел встречаться с Зеленским, но его убедил Макрон. А как писало издание New York Post, республиканец во время мероприятия вел себя безразлично по отношению к главе киевского режима.Москва неоднократно заявляла, что готова к переговорам по ситуации на Украине. Так, в июне президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта: Москва незамедлительно прекратит огонь и объявит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территории новых регионов России. Кроме того, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Помимо этого, Путин указал на необходимость отмены санкций против Москвы.

https://ria.ru/20241208/tramp-1987991842.html

https://ria.ru/20241208/peskov-1988003944.html

россия

париж

сша

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россия, париж, в мире, сша, дональд трамп, эммануэль макрон, дмитрий песков