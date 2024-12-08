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Песков рассказал, что должен сделать Зеленский для выхода на переговоры - РИА Новости, 09.12.2024
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14:39 08.12.2024 (обновлено: 00:36 09.12.2024)
https://ria.ru/20241208/peskov-1988003944.html
Песков рассказал, что должен сделать Зеленский для выхода на переговоры
Песков рассказал, что должен сделать Зеленский для выхода на переговоры - РИА Новости, 09.12.2024
Песков рассказал, что должен сделать Зеленский для выхода на переговоры
Для выхода на переговоры Зеленскому надо отменить декрет, запрещающий их, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-08T14:39
2024-12-09T00:36
владимир зеленский
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Для выхода на переговоры Зеленскому надо отменить декрет, запрещающий их, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Песков добавил, что Зеленскому также следует распорядиться возобновить диалог на основе стамбульских соглашений с учетом обстановки на земле.
https://ria.ru/20241208/peskov-1988004236.html
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Наталья Макарова
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владимир зеленский, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Песков рассказал, что должен сделать Зеленский для выхода на переговоры

Песков назвал условием переговоров с Киевом отмену Зеленским запрета на них

© AP Photo / Omar HavanaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© AP Photo / Omar Havana
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Для выхода на переговоры Зеленскому надо отменить декрет, запрещающий их, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков добавил, что Зеленскому также следует распорядиться возобновить диалог на основе стамбульских соглашений с учетом обстановки на земле.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
Россия ознакомилась с заявлением Трампа по Украине, сообщил Песков
Вчера, 14:42
 
Владимир ЗеленскийДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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