https://ria.ru/20241208/peskov-1988003944.html

Песков рассказал, что должен сделать Зеленский для выхода на переговоры

Песков рассказал, что должен сделать Зеленский для выхода на переговоры - РИА Новости, 09.12.2024

Песков рассказал, что должен сделать Зеленский для выхода на переговоры

Для выхода на переговоры Зеленскому надо отменить декрет, запрещающий их, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-08T14:39

2024-12-08T14:39

2024-12-09T00:36

владимир зеленский

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Для выхода на переговоры Зеленскому надо отменить декрет, запрещающий их, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Песков добавил, что Зеленскому также следует распорядиться возобновить диалог на основе стамбульских соглашений с учетом обстановки на земле.

https://ria.ru/20241208/peskov-1988004236.html

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир зеленский, дмитрий песков, вооруженные силы украины