https://ria.ru/20241208/peskov-1988003944.html
Песков рассказал, что должен сделать Зеленский для выхода на переговоры
Песков рассказал, что должен сделать Зеленский для выхода на переговоры - РИА Новости, 09.12.2024
Песков рассказал, что должен сделать Зеленский для выхода на переговоры
Для выхода на переговоры Зеленскому надо отменить декрет, запрещающий их, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-08T14:39
2024-12-08T14:39
2024-12-09T00:36
владимир зеленский
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Для выхода на переговоры Зеленскому надо отменить декрет, запрещающий их, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Песков добавил, что Зеленскому также следует распорядиться возобновить диалог на основе стамбульских соглашений с учетом обстановки на земле.
https://ria.ru/20241208/peskov-1988004236.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир зеленский, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Песков рассказал, что должен сделать Зеленский для выхода на переговоры
Песков назвал условием переговоров с Киевом отмену Зеленским запрета на них