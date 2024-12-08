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Песков прокомментировал мирные инициативы глобального юга по Украине - РИА Новости, 08.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:37 08.12.2024 (обновлено: 14:49 08.12.2024)
https://ria.ru/20241208/peskov-1988003637.html
Песков прокомментировал мирные инициативы глобального юга по Украине
Песков прокомментировал мирные инициативы глобального юга по Украине - РИА Новости, 08.12.2024
Песков прокомментировал мирные инициативы глобального юга по Украине
Россия приветствует мирные инициативы глобального юга по Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T14:37
2024-12-08T14:49
специальная военная операция на украине
россия
в мире
украина
китай
дмитрий песков
брикс
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Россия приветствует мирные инициативы глобального юга по Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Президент (Владимир) Путин неоднократно говорил о том, что Россия открыта для переговоров по Украине и приветствует мирные инициативы, исходящие в первую очередь от стран глобального юга: от наших партнеров по БРИКС - Китая, Индии, Бразилии, ЮАР, также работающих на гуманитарном треке Объединенных Арабских Эмиратов, Катара и Саудовской Аравии", - сказал Песков.
https://ria.ru/20241208/peskov-1988003944.html
россия
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россия, в мире, украина, китай, дмитрий песков, брикс
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Украина, Китай, Дмитрий Песков, БРИКС
Песков прокомментировал мирные инициативы глобального юга по Украине

Песков: Россия приветствует мирные инициативы глобального юга по Украине

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Россия приветствует мирные инициативы глобального юга по Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Президент (Владимир) Путин неоднократно говорил о том, что Россия открыта для переговоров по Украине и приветствует мирные инициативы, исходящие в первую очередь от стран глобального юга: от наших партнеров по БРИКС - Китая, Индии, Бразилии, ЮАР, также работающих на гуманитарном треке Объединенных Арабских Эмиратов, Катара и Саудовской Аравии", - сказал Песков.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
Песков рассказал, что должен сделать Зеленский для выхода на переговоры
Вчера, 14:39
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВ миреУкраинаКитайДмитрий ПесковБРИКС
 
 
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