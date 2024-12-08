https://ria.ru/20241208/peskov-1988003637.html

Песков прокомментировал мирные инициативы глобального юга по Украине

Песков прокомментировал мирные инициативы глобального юга по Украине - РИА Новости, 08.12.2024

Песков прокомментировал мирные инициативы глобального юга по Украине

Россия приветствует мирные инициативы глобального юга по Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T14:37

2024-12-08T14:37

2024-12-08T14:49

специальная военная операция на украине

россия

в мире

украина

китай

дмитрий песков

брикс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971837781_0:96:3072:1824_1920x0_80_0_0_7f4c69167dc4c5bed9b5061a05c35f97.jpg

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Россия приветствует мирные инициативы глобального юга по Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Президент (Владимир) Путин неоднократно говорил о том, что Россия открыта для переговоров по Украине и приветствует мирные инициативы, исходящие в первую очередь от стран глобального юга: от наших партнеров по БРИКС - Китая, Индии, Бразилии, ЮАР, также работающих на гуманитарном треке Объединенных Арабских Эмиратов, Катара и Саудовской Аравии", - сказал Песков.

https://ria.ru/20241208/peskov-1988003944.html

россия

украина

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, в мире, украина, китай, дмитрий песков, брикс