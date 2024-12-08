https://ria.ru/20241208/peskov-1988003637.html
Песков прокомментировал мирные инициативы глобального юга по Украине
Песков прокомментировал мирные инициативы глобального юга по Украине - РИА Новости, 08.12.2024
Песков прокомментировал мирные инициативы глобального юга по Украине
Россия приветствует мирные инициативы глобального юга по Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T14:37
2024-12-08T14:37
2024-12-08T14:49
специальная военная операция на украине
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дмитрий песков
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Россия приветствует мирные инициативы глобального юга по Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Президент (Владимир) Путин неоднократно говорил о том, что Россия открыта для переговоров по Украине и приветствует мирные инициативы, исходящие в первую очередь от стран глобального юга: от наших партнеров по БРИКС - Китая, Индии, Бразилии, ЮАР, также работающих на гуманитарном треке Объединенных Арабских Эмиратов, Катара и Саудовской Аравии", - сказал Песков.
https://ria.ru/20241208/peskov-1988003944.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Украина, Китай, Дмитрий Песков, БРИКС
Песков прокомментировал мирные инициативы глобального юга по Украине
Песков: Россия приветствует мирные инициативы глобального юга по Украине