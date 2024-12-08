https://ria.ru/20241208/perelomit-1988013555.html

"Переломить": на Западе объявили о коллапсе в зоне СВО

"Переломить": на Западе объявили о коллапсе в зоне СВО - РИА Новости, 08.12.2024

"Переломить": на Западе объявили о коллапсе в зоне СВО

Украине уже не удастся избежать коллапса в зоне СВО, заявил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T15:44

2024-12-08T15:44

2024-12-08T15:44

специальная военная операция на украине

в мире

россия

киев

youtube

нато

владимир путин

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780410611_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d39c0cb9b819b26a8c7edf4dcf99808b.jpg

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Украине уже не удастся избежать коллапса в зоне СВО, заявил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Этот коллапс, на мой взгляд, практически неизбежен. Злая и ужасная вещь — призыв подростков — не остановит его, только если на несколько недель. Так же, как мобилизация, которую Украина начала в апреле, должна была переломить ситуацию, но не переломила, и дополнительное финансирование, которое Конгресс одобрил в апреле, было призвано сделать то же самое, но этого не произошло", — считает он.По словам Меркуриса, ситуация на Украине сегодня довольно плачевная: промышленность находится в кризисе, заводы едва работают, по всей Украине постоянно наносятся авиа- и ракетные удары, в небе летают российские беспилотники, а энергетическая система "на грани полного краха".По мнению аналитика, никто на Западе не желает брать во внимание, что сама Россия думает и говорит о конфликте."Вместо этого Запад продолжает вести переговоры с самим собой, выдвигая всевозможные предложения и планы по прекращению огня, замораживанию и прочим вещам, не обращая внимания на то, что говорит Россия", — заключил он.В июне этого года президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций.В октябре Владимир Путин заявил, что украинская сторона выдвигает какие-то свои требования, но переговорами это не является. По словам главы государства, украинская сторона вообще не считает возможным вести какие-то переговоры. Он напомнил, что Киев ввел на них законодательный запрет.

https://ria.ru/20241208/telegraph-1987995033.html

https://ria.ru/20241208/ni-1987971223.html

россия

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, киев, youtube, нато, владимир путин, украина