"Переломить": на Западе объявили о коллапсе в зоне СВО
Меркурис: Запад ведет переговоры по Украине с самим собой, а не слушает Россию
© AP Photo / Petros GiannakourisВоеннослужащие армии Украины идут по шоссе на окраине города Николаев
© AP Photo / Petros Giannakouris
Военнослужащие армии Украины идут по шоссе на окраине города Николаев. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Украине уже не удастся избежать коллапса в зоне СВО, заявил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"Этот коллапс, на мой взгляд, практически неизбежен. Злая и ужасная вещь — призыв подростков — не остановит его, только если на несколько недель. Так же, как мобилизация, которую Украина начала в апреле, должна была переломить ситуацию, но не переломила, и дополнительное финансирование, которое Конгресс одобрил в апреле, было призвано сделать то же самое, но этого не произошло", — считает он.
По словам Меркуриса, ситуация на Украине сегодня довольно плачевная: промышленность находится в кризисе, заводы едва работают, по всей Украине постоянно наносятся авиа- и ракетные удары, в небе летают российские беспилотники, а энергетическая система "на грани полного краха".
По мнению аналитика, никто на Западе не желает брать во внимание, что сама Россия думает и говорит о конфликте.
"Вместо этого Запад продолжает вести переговоры с самим собой, выдвигая всевозможные предложения и планы по прекращению огня, замораживанию и прочим вещам, не обращая внимания на то, что говорит Россия", — заключил он.
В июне этого года президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций.
В октябре Владимир Путин заявил, что украинская сторона выдвигает какие-то свои требования, но переговорами это не является. По словам главы государства, украинская сторона вообще не считает возможным вести какие-то переговоры. Он напомнил, что Киев ввел на них законодательный запрет.